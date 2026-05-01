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Horóscopo del viernes 1 de mayo de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al viernes 1 de mayo de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

1 de mayo 2026 · 08:40hs
Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al viernes 1 de mayo de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al viernes 1 de mayo de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al viernes 1 de mayo de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

horoscopo del jueves 30 de abril de 2026

Horóscopo del jueves 30 de abril de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al miércoles 29 de abril de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco

Horóscopo del miércoles 29 de abril de 2026

Una persona muy extraña le fascinará. Le ofrecerán un negocio en el que no es oro todo lo que reluce. Logrará éxito profesional si es diligente. Puede tener algún problema orgánico de carácter leve.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Esa persona que tanto le interesa reparará en usted. La situación económica mejora. Planee sus tareas y horarios laborales y no abarque más de lo que pueda. Demasiadas preocupaciones en su cabeza.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Distinga entre sus pensamientos idílicos y el amor. No piense tanto en el dinero y salga a divertirse. Aparque esos proyectos laborales más ambiciosos. Tenga cuidado con los esfuerzos excesivos.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Envíe flores a esa persona tan especial. Goza de buena suerte en los juegos de azar. Parece que en el trabajo quisiera comerse a los demás. El insomnio le puede dar un disgusto, si no pone remedio.

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Horóscopo.

Horóscopo.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Si se ha distanciado de su pareja, se acercarán. Estabilidad económica es la pauta de este día. Sus compañeros tienen muy buena opinión de usted. Los nervios pueden jugarle una mala pasada, relájese.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

No se acomode, atienda las demandas de su pareja. Su dinero crecerá sin demasiados esfuerzos. Su creatividad le hará lograr sus objetivos laborales. El caminar todos los días mejorará su riego sanguíneo.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Mime más a los suyos y tenga más detalles. Ayudará económicamente a alguien muy cercano. Encontrará el puesto de trabajo deseado. Extreme las precauciones respecto a la higiene.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

El amor le endulzará la vida, no lo deje pasar. Prosperan satisfactoriamente las inversiones del pasado. Es hora de retomar ese proyecto laboral que ha iniciado. Su salud está en uno de sus mejores momentos.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Tómese un tiempo antes de responder a su pretendiente. Debido a los gastos extras, le costará llegar a fin de mes. Los negocios saldrán mejor de lo que puede imaginar. Su salud, sin ningún problema.

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Horóscopo.

Horóscopo.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Todo irá sobre ruedas con sus familiares. No es una buena jornada para tomar decisiones económicas. Su cabeza está tan ágil que podrá afrontar cualquier trabajo. Descanse todo lo que pueda por la noche.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Se aproximan buenos tiempos para el amor. Compre lo que lleva tanto tiempo soñando. Adelante con el arranque de esos proyectos laborales. Debe prevenir una posible otitis.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Oportunidad de encontrarse con una persona especial. Las actividades extras le reportan grandes beneficios. Día algo difícil con sus compañeros de trabajo. Apúntese a clases de yoga, le ayudará.

Horóscopo Astrología viernes Signo zodíaco
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