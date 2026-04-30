Horóscopo del jueves 30 de abril de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al jueves 30 de abril de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco

Este es el Horóscopo correspondiente al jueves 30 de abril de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este martes 28 de abril de 2026

Horóscopo del miércoles 29 de abril de 2026

Bien con los amigos y con la pareja. Posibles ganancias a través de sus familiares. No deje que los negocios le quiten el sueño. Los dolores que le aquejan pueden ser de malas posturas.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Aunque quedan problemas por resolver, está mucho mejor con su amor. Esa nueva relación supone el comienzo de un buen negocio. Ese individualismo desagrada a sus compañeros. Cuide su estómago, es su punto débil.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Preferirá la compañía de sus amigos y no le pesará. Buena suerte en los juegos de azar. Es un buen día para buscar ofertas de trabajo. Gane la batalla al colesterol y pierda algo de peso.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Si no tiene pareja, disfrute de su libertad. Sea generoso con el dinero, si solicitan su ayuda. Lo rutinario no le deja poner en práctica su creatividad laboral. La meditación está muy bien para mantenerse sereno.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Si quiere amor, puede encontrarlo en el ámbito profesional. Le ingresan una cantidad de dinero con la que no contaba. La prudencia debe imponerse antes de un cambio laboral. Ese giro de rodilla puede traerle problemas de menisco.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Las tensiones con su pareja irán en aumento. Tase sus propiedades para saber más de su patrimonio. Procure que el éxito profesional no se le suba a la cabeza. Sufrirá leves dolores de cabeza, tal vez por el estrés.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Hoy será mejor que se olvide del amor. La venta de algunas antigüedades le ayudará con sus gastos. Mayor actividad laboral que de costumbre, pasará. Hoy se sentirá relajado y feliz.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

En su relación, algo se saldrá del cauce habitual. Momento propicio para invertir en el hogar. Cuando se agobie, acuérdese de que el trabajo es salud. La Luna le ayudará a ver la vida de una forma más serena.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Disfrute a tope con sus amigos. Económicamente, está a punto de recoger lo sembrado. Ojo, podría descuidar algún trabajo importante. El exceso de actividad no es aconsejable, relájese.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Las relaciones con personas más jóvenes animarán su vida. Se avecinan limitaciones económicas. Sus proyectos laborales gustarán mucho. Hacer deporte o caminar es importante para su salud.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Conquistará a quien se proponga. Día excelente para las inversiones. La bonanza astrológica le propiciará conseguir un trabajo. Los excesos están mermando su salud.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

La caridad, en los sentimientos, empieza por uno mismo. Esos proyectos económicos en que piensa no serán rentables. Llevará con humor las guerras por el poder en su empresa. Se encuentra bien de salud, siga cuidándose.