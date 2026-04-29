Horóscopo del miércoles 29 de abril de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al miércoles 29 de abril de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al miércoles 29 de abril de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al miércoles 29 de abril de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

El horóscopo para este lunes 27 de abril de 2026

El horóscopo para este martes 28 de abril de 2026

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Resuelva de una vez las diferencias con su pareja. Necesita nuevos ingresos y menos gastos. Cultive sus contactos profesionales, los necesitará. Hoy, necesita más cuidado su aspecto físico que su salud.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Nota algún abandono por parte de un amigo muy especial. Día para resolver asuntos financieros delicados. Trabaje con diligencia, sus compañeros se lo agradecerán. Tensión nerviosa durante el día.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Obtendrá buenos resultados en el amor. Los juegos de azar pueden proporcionarle algún dinero. Acepte los consejos profesionales de quien tiene más experiencia. Le sonríen los astros, no se preocupe por su salud.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Con los asuntos del corazón, no sea tan frívolo. Viva a cuerpo de rey, se lo puede permitir. En el trabajo, puede aspirar al puesto que desea. Su estado físico es excelente.

Horóscopo 4 Horóscopo

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

El clima sentimental está tormentoso. El momento económico es bueno, está eufórico. Día activo y productivo en su trabajo. Por su salud, evite las grasas y los dulces.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

No tenga en cuenta los desplantes de su pareja, está agobiada. Haga un regalo a un amigo y olvídese del dinero. Su calidad de vida mejora gracias al nuevo horario de trabajo. Le costará dormir debido a las tensiones que le rodean.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Sea comprensivo con su familia, todos nos equivocamos. Hoy aumentará sus ingresos gracias a necesidades ajenas. No se lleve los problemas laborales a casa. Tranquilícese por el bien de su salud.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Con los amigos, recordará momentos del pasado. Esos gastos extras le desestabilizarán, pronto pasará. Planee sus tareas y horarios laborales y no abarque más de lo que pueda. Aficionado a la buena mesa, ojo con los excesos.

Horóscopo astrología signo signos Zodíaco 2

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

No idealice demasiado a su pareja, es humana. Su economía se desequilibra debido a gastos imprevistos. Comente a su superior el problema laboral que le obsesiona. Desorden hormonal ocasionado por el estrés.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

No debe eludir los compromisos familiares. Busque la fórmula de aumentar su economía. Le conviene ampliar sus conocimientos profesionales. Su salud no requerirá cuidados especiales.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Se siente muy positivo respecto a su relación actual. Posible entrada de un dinero con el que no contaba. Las ofertas de trabajo le obligarán a cambiar de ciudad. Debe huir del estrés y descansar más.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Si vive el amor con más de una persona, cuidado. Mal día para correr aventuras inversionistas. Olvídese de esos complejos y rendirá en su trabajo. Las personas con problemas de salud experimentarán mejoría.