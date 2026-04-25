El horóscopo para este sábado 25 de abril de 2026

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

Hoy lograrás entender ciertas cosas que antes estuvieron ocultas para ti. Aprovecha este entendimiento para redimir culpas.

Salud: La mejor manera de llegar a concluir algo es a través de la disciplina. No te dejes afectar por el desgano y la pereza. Debes ser proactivo.

Amor: Tu hogar no debe ser una sucursal de tu ambiente laboral. Deja tus actitudes competitivas fuera de tu casa o socavarás la relación.

Dinero: Verás una oportunidad que parecerá caída del cielo. No te confíes, evalúa cada aspecto de ella con sumo detenimiento.

Tauro

No te permitas indultar aquellos deseos que sabes dentro tuyo son incorrectos. No cedas ante la tentación de lo sencillo.

Salud: Que las emociones no nublen tu juicio a la hora de tomar algunas determinaciones que sabes afectarán seriamente tu vida sentimental.

Amor: Caerás en cuenta que tu relación ya no es lo que fue en un momento. Quizás sea el tiempo de ponerle fin a la pareja.

Dinero: Deberás cejar un poco a este ritmo de 20 horas de trabajo diarias o terminarás por desfallecer. Toma las cosas con más calma.

Géminis

Sufrirás una serie de situaciones durante la primera mitad de la jornada que te dejarán tenso el resto del día.

Salud: No tiene el menor sentido permanecer con la mente en un evento en particular del pasado. Recuerda que no hay forma de volver el tiempo.

Amor: Aprovecha este momento de soledad para reflexionar acerca de tu conducta. Reconoce tus errores e intenta cambiar.

Dinero: Intenta concluir con aquel trabajo en el hogar pendiente. Es hora de que te pongas al día con las reparaciones.

Cáncer

Serás consciente hoy más que nunca, de tus propias limitaciones. Esto te permitirá tener un panorama más amplio de tu personalidad.

Salud: Procura mantener una dieta equilibrada libre de alcohol y tabaco, y verás un incremento notable en tu rendimiento físico y laboral.

Amor: Busca dedicarle más tiempo a tu pareja. Los momentos juntos son los que afianzan los vínculos entre ustedes.

Dinero: Te será complicado arrancar la jornada laboral de hoy debido a la falta de sueño que has experimentado recientemente.

Leo

Día apropiado para compartir momentos agradables en compañía de tu pareja. Conversa sobre las inversiones que tienes en mente.

Salud: No sirve de nada lamentarse de aquellas acciones que ya hemos cometido. No hay forma de cambiar el pasado. Mantén tu mirada hacia lo que vendrá.

Amor: El día a día en la pareja es el verdadero reto a afrontar en la convivencia, procura hacer la tolerancia tu estandarte diario.

Dinero: No pierdas la cordura con tu personal a cargo. Pero asegúrate de dejar a tu lado solo aquellos en los que puedes confiar.

Virgo

Día de reproches y pleitos en la pareja. Esto no ayudará a la jornada complicada de índole laboral que te espera para hoy.

Salud: Muestra iniciativa, mantente alerta y despierto. No puedes ir por la vida con la cabeza en las nubes. Necesitas asumir tus obligaciones debidamente.

Amor: No te dejes manipular por los juegos mentales de tu pareja. Aprende a mantenerte firme en las decisiones que tomas.

Dinero: Hoy tendrás una oferta más que tentadora por parte de tus superiores. Debes ser muy cuidadoso con lo que respondes. Medítalo.

Libra

Vivirás una situación bastante particular con un extraño en la jornada de hoy. El episodio te dejará pensativo un par de días.

Salud: Una de las carencias que mayores problemas te puede traer es la de no saber comunicar fehacientemente tus deseos hacia la gente a tu cargo.

Amor: Lo peor ya ha pasado. Lograrán reconciliarse luego de fuertes peleas y discusiones recientes. No des cabida a los egos.

Dinero: Uno de tus subordinados cometerá un serio descuido en la jornada de hoy. Asegúrate de no juzgarlo muy severamente.

Escorpio

Día de crecimientos en la pareja. Lograrán muchos avances durante la jornada de hoy en ciertos temas clave a la relación.

Salud: Las parejas estables respiran a un ritmo mucho más lento que las ocasionales. Las peleas o problemas tienden a durar más. No desesperes.

Amor: No eres el único que ha sufrido de un corazón roto. No puedes dejar que esto te sepulte en una avalancha de miseria.

Dinero: No te dejes llevar por tu primera impresión de un subordinado recién llegado. Dale una segunda oportunidad.

Sagitario

Sentirás ciertas presiones laborales que te harán permanecer con los nervios de punta. No permitas que te afecten demasiado.

Salud: No tiene sentido negar lo que en realidad eres. No puedes mantener una máscara durante toda tu vida solo para agradar a los que te rodean.

Amor: No es tu labor el juzgar a tu pareja en el modo de decidir que tiene, sino aconsejarla y ayudarla mostrándote comprensivo.

Dinero: Finalmente lograrás encontrar aquel conjunto de muebles que tanto estuviste buscando. No dudes en adquirirlos.

Capricornio

No podrás vivir esta relación como lo has hecho en el pasado en parejas anteriores. Tendrás que cambiar tus hábitos.

Salud: Debes dejar a tu pasado atrás y concentrarte en ver el despertar del futuro. Aprende tus lecciones de lo vivido, pero continua con tu vida.

Amor: La rutina es uno de los enemigos más férreos de la pareja. Es importante reinventarse constantemente para mantener el encanto.

Dinero: Tu carácter despreocupado terminará por ponerte en dificultades durante la jornada de hoy. Cuidado con tus comentarios.

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Acuario

Hoy podrías dedicarte a realizar esos trámites que tienes pendientes y que venías postergando desde hace tiempo. No seas haragán.

Salud: Los problemas del hogar déjalos en casa y los del trabajo en el trabajo. No mezcles, o tu salud mental y tus nervios te pasarán factura.

Amor: Por fin encontraste a la persona que tanto buscabas. Ábrete plenamente a una relación que no tendrá límites a la hora del amor.

Dinero: Surge la posibilidad de un viaje luego de la pandemia, acéptalo porque tendrás la oportunidad de contactarte con gente poderosa e interesante.

Piscis

Tendrás algunos altercados con amigos cercanos. Recuerda que una vez que las palabras están dichas, no hay vuelta atrás.

Salud: De a poco encontrarás en ti todas las respuestas a ciertos acertijos que te sacaban el sueño. Las respuestas a tus interrogantes llegarán en tiempo.

Amor: Tu inconsistencia a la hora de tomar tus responsabilidades terminará definitivamente con la pareja. Necesitas madurar.

Dinero: El tiempo ocupado en mejorar tus habilidades representa una inversión a futuro. Recuerda que tu mejor capital eres tú