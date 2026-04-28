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El horóscopo para este martes 28 de abril de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo, y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

28 de abril 2026 · 08:03hs
El horóscopo para este martes 28 de abril de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo, y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

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Regale a su pareja eso que tanto desea. Quizá pierda un objeto de gran valor en un descuido. En el trabajo, hoy puede pasar de todo. Tome zumo de naranja, la vitamina C es muy necesaria.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Sus amigos son decisivos en su vida. Grandes beneficios con la firma de un documento. Busque novedades en el trabajo o caerá en la rutina. Dirá adiós al cansancio en esta jornada.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Los recuerdos de amores pasados pueden hacerle sufrir. Económicamente, la suerte le sonríe. Profesionalmente va a tener un día delicado. Su cuerpo funciona bien, pero no se confíe.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

No sea tan posesivo con su pareja; dele un respiro. Oportunidad de zanjar sus deudas económicas. La sobrecarga de trabajo culminará con éxito. Le falta energía, descanse un poco.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Los nuevos contactos se presentan prometedores. Revise bien los pros y los contras de adquirir esa «ganga». Se reestructura la plantilla, será para bien. Necesita unas pequeñas vacaciones.

LEER MÁS: El horóscopo para este lunes 27 de abril de 2026

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Día feliz y sereno en el terreno sentimental. No tome decisiones apresuradas en asuntos de dinero. En el trabajo, se siente muy bien con los compañeros. Tranquilidad absoluta, sobre todo mental.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Momentos muy agradables con sus viejos amigos. Su dinero crecerá sin demasiados esfuerzos. Se enfrentará en el trabajo a gente con pocos escrúpulos. Vigile sus articulaciones y no se exceda con el deporte.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Conocerá a gente muy interesante en breve plazo. Todo ese papeleo es necesario para disfrutar la herencia. La situación profesional mejora notablemente. Los cuidados que se dispensa le mantienen en forma.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Aparecen los celos en su relación. Sea generoso con el dinero, pero con cautela. Acepte ese traslado para sacar un dinerillo extra. Puede sufrir dolores de cabeza.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Gran necesidad de dar y recibir afecto. Cuidado con su economía, alguien podría aprovecharse. Sea meticuloso en la realización de su trabajo. Su condición física mejorará si sale a caminar.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Amar no significa solo recibir, también hay que dar. Alguien le pedirá ayuda para un problema económico. Aplíquese más en el trabajo o le pisarán el terreno. Felicidades, ya se han terminado esos dolores de cabeza.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Estabilidad sentimental. Resolverá con suerte asuntos de créditos. Buen día para enviar el currículum. La melancolía es parte del pasado, mire hacia el futuro.

Horóscopo Signo abril
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