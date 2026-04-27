El horóscopo para este lunes 27 de abril de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo, y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo, y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este sábado 25 de abril de 2026

El horóscopo para este domingo 26 de abril de 2026

No malinterprete los consejos de su pareja o sus amigos. Ponga en marcha una política de ahorro más eficaz. Asuma nuevas responsabilidades, está capacitado. Rebrote de alguna dolencia antigua.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

A lo mejor da comienzo una relación con mucho futuro. Está derrochando su dinero y no es buen momento para hacerlo. Aproveche la oportunidad y diga sí a ese nuevo trabajo. La mayoría de sus males radican en su vida sedentaria.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

No comience esa aventura, no le interesa. Buen momento para gastar su dinero en ocio. Laboralmente, tendrá que tomar decisiones importantes. Día saludable, la fruta y la verdura son las responsables.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Si se decide a hablar con su pareja, todo se arreglará. Su economía no es preocupante. Busque nuevas metas y objetivos profesionales. El exceso de ejercicio le puede provocar alguna lesión.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Su trabajo hace que tenga abandonada a su pareja. Recibe inesperadamente una importante cantidad de dinero. Las disputas en su trabajo le harán tomar una decisión. Conviene calmar la mente y hacer más caso al cuerpo.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Los escarceos amorosos pondrán en peligro su relación. Sus inversiones le dan buena rentabilidad. En la actividad laboral, felicitaciones de sus jefes. La Luna no debe controlar su estado de ánimo.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Cumpla la promesa que le hizo a su pareja. Hoy llegará ese gasto tan temido. Si piensa en un cambio laboral, es el momento. Le duelen los huesos, tome baños relajantes.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Querrá vivir la vida con mayor intensidad. Tiene una suerte envidiable con el dinero. Esa capacidad de improvisación es muy valiosa en su trabajo. Intente mejorar algunos aspectos de su dieta.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Se producirán largas conversaciones con los buenos amigos. Su economía está en un buen momento, invierta. Piense si se han cumplido todos sus proyectos laborales. Cuidado con las posturas en el trabajo.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Si no tiene pareja, láncese al mercado y búsquela. Sus corazonadas le proporcionan beneficios económicos. Su actividad profesional será motivo de satisfacción. Por su salud, no acumule cansancio.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

En el ambiente familiar reinará la armonía. Mal día para resolver problemas financieros delicados. El trabajo en equipo le enriquecerá. Tiene todo el tiempo del mundo para ponerse en forma.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Conocerá a alguien que puede llegar a ser su gran amor. Debería poner en orden sus cuentas bancarias. Con tenacidad conseguirá lo que se proponga en el trabajo. Queme toxinas, le favorecerá.