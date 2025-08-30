Astrología. Este el horóscopo correspondiente al sábado 30 de agosto de 2025. Lo que indican los astros signo por signo
Horóscopo del sábado 30 de agosto de 2025
Astrología. Este el horóscopo correspondiente al sábado 30 de agosto de 2025. Lo que indican los astros signo por signo
Aries (21 de marzo al 19 de abril): Día para enfocarte en lo práctico. Vas a tener energía extra para resolver pendientes en casa o en el trabajo. Evitá discusiones innecesarias con tu entorno.
Tauro (20 de abril al 20 de mayo): La comunicación mejora y te permite aclarar un malentendido reciente. Buen día para actividades sociales o reencuentros con amigos. Cuidá tus gastos.
Géminis (21 de mayo al 20 de junio): Tu mente estará muy activa, pero cuidado con la dispersión. Podés recibir una propuesta interesante relacionada al trabajo. En el amor, momentos de sinceridad.
Cáncer (21 de junio al 22 de julio): La familia ocupa un lugar central hoy. Un plan casero te dará más satisfacción que salir. Escuchá tu intuición, será clave para tomar decisiones.
Leo (23 de julio al 22 de agosto): Vas a sentirte con ganas de expresarte y brillar. Puede surgir un encuentro inesperado que te saque de la rutina. Evitá los celos o dramatizar situaciones.
Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): Día ideal para organizar y ordenar. Vas a sentir la necesidad de poner en claro tus metas a corto plazo. Cuidá tu alimentación y tu descanso.
Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): Tu creatividad está en alza y eso favorece tanto lo laboral como lo sentimental. Una charla pendiente puede aclarar malentendidos. No dejes para mañana lo que podés resolver hoy.
Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre): Los temas emocionales te tendrán más sensible de lo normal. Podés sentir cierta nostalgia, pero también es buen momento para soltar lo que no te suma.
Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): Buen día para actividades al aire libre o compartir con gente afín. La energía está de tu lado, usala para avanzar en proyectos que venías postergando.
Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)
Los asuntos económicos reclaman tu atención. Posibles gastos inesperados, pero con capacidad para resolverlos. En pareja, buscá un momento de calma.
Acuario (20 de enero al 18 de febrero): Tu carisma atrae miradas y oportunidades. Ideal para entrevistas, presentaciones o encuentros sociales. Aprovechá esta energía positiva para abrir nuevos caminos.
Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): La intuición te guía en decisiones importantes. Hoy vas a sentir la necesidad de descansar más y de conectarte con actividades que te relajen. Buen momento para meditar o leer.