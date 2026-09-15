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El horóscopo para este martes 15 de septiembre de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

15 de septiembre 2026 · 08:03hs
El horóscopo para este martes 15 de septiembre de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

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El horóscopo para este sábado 12 de septiembre de 2026

Escuche al mundo que le rodea, hay gente que le necesita. Su economía doméstica se está reponiendo. Sea más optimista ante su futuro profesional. La obsesión por el físico está empezando a ser peligrosa.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

No ignore a Cupido, valore más las relaciones amorosas. Ahorre un poco más. El apego a sus conocimientos le impide progresar en su trabajo. Frutas y verduras son imprescindibles en su alimentación.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Enamorará a quien lleva rondando durante un tiempo. Jornada propicia para acuerdos económicos. Súbase al carro tecnológico o se quedará atrás. Energía mental positiva que le potencia su buena salud.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Para su familia, usted es lo primero, no lo olvide. En el aspecto económico vive una jornada boyante. El trabajo cotidiano no le causará ningún problema. Esa tensión constante acabará pasándole factura.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

No eche en saco roto el cariño de amigos. Rechace esa propuesta de inversión o su economía sufrirá. Acepte los consejos profesionales de quien tiene más experiencia. Vigile las molestias musculares.

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VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Con los amigos, recordará momentos del pasado. Ocasión propicia para ganar dinero. Sus jefes le valoran más que nunca, aunque no se lo digan. Deje de creerse que es tan fuerte y descanse más.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Va a pasar una jornada maravillosa con alguien que le interesa. La palabra clave en esta jornada es inversión. Sea más disciplinado en su trabajo. Huya de la apatía, aun encontrándose cansado.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

No se enfade por los cotilleos amorosos que le cuenten, ignórelos. Cuide sus ahorros. Esas críticas al trabajo ajeno no le benefician. No intente trabajar 25 horas al día, su salud es lo primero.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Salga con sus amigos a divertirse. Debe eliminar los gastos innecesarios. Sea más humilde y pida ayuda a sus compañeros. Cuidado con los deportes de riesgo, tome precauciones.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Confíe en el amor y en las personas que le rodean. Controle la cantidad que gasta en apuestas y loterías. Es el momento de cambiar de actividad profesional. Quede con amigos, le relajará.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

La relación amorosa le proporcionará una gran paz. El momento económico es bueno, está eufórico. No sea tan reacio al trabajo en equipo. Enhorabuena, ha conseguido llegar al peso deseado.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Encontrará a alguien que coincide con sus aficiones. Si está apurado de dinero no se preocupe, es pasajero. Gracias a su intuición, puede salir airoso de un negocio. Sufrirá dolor de cabeza.

Horóscopo septiembre Signo
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