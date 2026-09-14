El horóscopo para este lunes 14 de septiembre de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo del viernes 11 de septiembre de 2026

El horóscopo para este sábado 12 de septiembre de 2026

Atención, la pasión puede despertar de forma inesperada. La venta de inmuebles mejora su economía. Su ambición laboral le llevará a situaciones poco deseables. Huya de los excesos de grasa.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Procure ser más cauteloso en su vida sentimental. Se jugará mucho en una operación financiera. En lo profesional, todo es progreso y oportunidades. Procure tomar alimentos más ricos en vitamina C.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Su vida sentimental se verá afectada por los chismes. Momento propicio para inversiones. Las cosas de su trabajo deberá tomárselas con calma. El estómago, su punto débil, se resiente.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Querrá compartir más tiempo con su familia. Buena fortuna en los juegos de azar. Los comentarios de sus compañeros no deben afectarle. Descanse más o sus fuerzas se verán mermadas.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

El amor que le demuestra su pareja le hará muy feliz. Su economía es lo que más le va a preocupar en esta jornada. No tenga prisa por conseguir sus objetivos profesionales. Excelentes condiciones físicas.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Energía positiva; restablezca su equilibrio emocional. Hoy puede ir de compras y darse algún capricho. Día algo difícil por la acumulación de trabajo. Abríguese para evitar constipados.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

El amor le depara grandes sorpresas. Compre con buen criterio, su bolsillo se lo agradecerá. Tendrá una promoción profesional. Relájese mucho y cuide sus puntos sensibles.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Su pareja le sumirá en el desconcierto. Paciencia en lo económico, no hay mal que cien años dure. Vive un gran momento de serenidad en el trabajo. Esos mareos debe consultarlos con su médico.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Frialdad a la hora de encarar los problemas familiares. Sea consciente de los errores que le han costado dinero. Periodo de cambios en el trabajo. Evite los excesos e imprudencias con la comida y la bebida.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Feliz y enamorado de su pareja. Cuide esa tendencia compulsiva a gastar. Sus esfuerzos laborales se verán recompensados. Si duerme boca abajo puede que tenga dolores de cuello.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Cuenta con el apoyo y cuidado de su pareja. Proteja sus intereses económicos. Jornada laboral creativa. No se preocupe por sus problemas orgánicos, son leves.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Momento para afianzar su relación de pareja. Posponga sus inversiones para un día más favorable. Procure acabar todos los proyectos atrasados. Físicamente, bien; mentalmente, confusión.