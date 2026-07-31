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Horóscopo del viernes 31 de julio de 2026

Astrología. Este es el horóscopo correspondiente al viernes 31 de julio de 2026. Signo por signo lo que deparan los as tros del Zodíaco.

31 de julio 2026 · 07:26hs
Astrología. Este es el horóscopo correspondiente al viernes 31 de julio de 2026. Signo por signo lo que deparan los as tros del Zodíaco.

Astrología. Este es el horóscopo correspondiente al viernes 31 de julio de 2026. Signo por signo lo que deparan los as tros del Zodíaco.

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ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

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el horoscopo para este miercoles 29 de julio de 2026

El horóscopo para este miércoles 29 de julio de 2026

Apertura y comunicación interesantes con sus familiares. Respecto al dinero, hoy tendrá un golpe de suerte. Llega la estabilidad al terreno laboral, disfrútela. Termine con el cansancio, debería llevar una vida más sana.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Introduzca novedades en su relación sentimental. Llegan buenas noticias en materia económica. Es totalmente necesario el trabajo en equipo. Andará flojo de reservas, cuide la alimentación.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Las peleas sin fundamento le alejan de su pareja. Esa indiferencia por los problemas económicos es peligrosa. Si no tiene horario flexible en su trabajo, sea puntual. Revise su botiquín antes de hacer un viaje.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

No dé vueltas a la cabeza, refuerce sus relaciones familiares. En este momento, debe frenar los gastos superfluos. Trate de captar nuevos clientes para su empresa. Si su médico le aconseja vacunarse, hágalo.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Nueva etapa de serenidad con sus familiares y amigos. Con el capital conseguido puede invertir en una vivienda. Día francamente productivo en el terreno profesional. Disminuya un poco ese ajetreado ritmo de vida que lleva.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Encontrará el equilibrio con su pareja teniendo más intimidad. En el aspecto económico, sin problemas. Cambios profesionales y movimientos inesperados. Sin más dilación, hágase un chequeo.

Horóscopo

Horóscopo

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Se puede dar un fructífero encuentro amoroso. Intente buscar nuevas fuentes de ingresos. Ojo, podría descuidar algún trabajo importante. Irradia vitalidad por los cuatro costados.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Día complicado para su vida sentimental. Cambios importantes en sus propiedades. En el trabajo, puede llegar a estar tenso e irritable. Intente hallar ese equilibrio que tanto necesita.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Cuidará mucho su imagen personal para mostrarse irresistible. La base de una buena economía es el control. Su tesón y constancia serán reconocidos por su jefe. Debe procurar no obsesionarse tanto con su cuerpo.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

No idealice demasiado a su pareja, es humana. Sus ahorros aumentan gracias al consejo de un amigo. No piense más en ese asunto profesional y cálmese. Al final del día se notará cansado, intente recuperarse.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

No permita que su relación de pareja caiga en la rutina. Utilice su dinero en algo productivo. Tenga más tacto al comentar los problemas del trabajo. Su mal humor se debe al estrés.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

No permita que el qué dirán afecte a su relación sentimental. Cíñase al gasto que había presupuestado. Los problemas laborales en equipo son más llevaderos. Comienza a recuperarse de esa pequeña depresión.

Horóscopo Signo viernes Astrología zodíaco
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