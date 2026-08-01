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El horóscopo para este sábado 1° de agosto de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

1 de agosto 2026 · 10:28hs
El horóscopo para este sábado 1° de agosto de 2026

Horóscopo

ARIES

(21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Astrología. Este es el horóscopo correspondiente al viernes 31 de julio de 2026. Signo por signo lo que deparan los as tros del Zodíaco.

Horóscopo del viernes 31 de julio de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al jueves 30 de julio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodíaco.

Horóscopo del jueves 30 de julio de 2026

Todo es magia y romanticismo. Reserve algunos ahorrillos para darse algún capricho. Se sentirá útil y querido entre sus compañeros. Si tiene molestias en los oídos, no deje de ir al médico.

TAURO

(21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Si hoy aparece un amor, puede ser intenso. Intente que los gastos no se disparen, contrólese. Sus iniciativas en el trabajo se desarrollarán con lentitud. Como tiene grandes reservas de energía, láncese al deporte.

GÉMINIS

(22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

El egoísmo no es bueno, puede dar más amor del que da. Si quiere obtener beneficios, debe arriesgar su dinero. No se precipite ante esas ofertas laborales. Cuídese, los nervios son causa de discusiones.

CÁNCER

(21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Ignore esa posible aventura, no le interesa. No se lamente ahora del dinero que ha gastado días atrás. La competencia es muy agresiva, esfuércese en su trabajo. Si consigue quererse más se encontrará estupendamente.

LEO

(23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Sus palabras podrían ser malinterpretadas por su pareja. Es muy probable que un amigo le pida dinero. Día algo difícil por la acumulación de trabajo. Encuentre el momento para hacer una visita al médico.

VIRGO

(23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Muy capacitado para vivir y disfrutar el amor. No hay acontecimientos especiales en relación con el dinero. Situación laboral inmejorable. Ligeras molestias en el cuello y la espalda.

Hor&oacute;scopo

Horóscopo

LIBRA

(22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Es necesario que recapacite sobre sus sentimientos. Disfrute de su dinero sin reparos. Cuide su reputación laboral y no acepte un mal proyecto. Procure dormir más y no abusar de las comidas copiosas.

ESCORPIO

(23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Cambios satisfactorios en el amor. La actitud de su socio dificulta sus planes de ahorro. La rutina sigue en el trabajo, pero no descuide su atención. La tensión nerviosa y la ansiedad serán sus peores aliados.

SAGITARIO

(23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Agitada vida social con sus amigos. No derroche su dinero, pero tampoco sea tan tacaño. Busque novedades en el trabajo o caerá en la rutina. Cambiará de humor de un momento a otro.

CAPRICORNIO

(22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Se divertirá como nunca rodeado de los suyos. No despilfarre los ahorros que guarda para las malas épocas. Las complicaciones laborales tocan a su fin. Los despistes pueden ocasionarle problemas de salud.

ACUARIO

(21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Los suyos le necesitan. Intente ahorrar aunque sea poco. El trabajo va a desarrollarse en medio de cierta tensión. No le conviene trasnochar ni cometer excesos.

PISCIS

(19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Júpiter le ayudará a conseguir sus sueños románticos. Los proyectos económicos siguen adelante, pero despacio. Deje a un lado los nervios y luche por ese ascenso. Puede tener algún problema orgánico de carácter leve.

Horóscopo Signo Salud dinero Amor
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