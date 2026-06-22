El horóscopo para este lunes 22 de junio de 2026

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este sábado 20 de junio de 2026

El horóscopo para este domingo 21 de junio de 2026

La falta de sinceridad complicará su relación amorosa. Si está pensando en solicitar un préstamo, hoy es el día. Puede que le llegue una oferta laboral muy interesante. Las molestias lumbares pueden deberse a malas posturas.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Posible encontronazo con su pareja. Cuenta con una gran intuición para los negocios. Parece que en el trabajo quisiera comerse a los demás. Su ánimo necesita salir de casa y relacionarse con otras personas.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

No eche más leña al fuego y sea cuidadoso con su amor. Buena suerte en los juegos de azar. Alguien con nuevas ideas favorecerá su entorno laboral. La visita al dentista evitará males mayores.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Su carácter le convierte en una buena pareja para cualquiera. Sus padres o familiares podrían necesitar un préstamo. Desacuerdos con sus jefes por el reparto del presupuesto. Las cenas frugales prolongan la vida.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Enfrentamientos con su pareja por temas domésticos. Revise sus cuentas y vea en qué puede gastar y en qué no. Han conseguido entre todos un entorno laboral envidiable. Los temores le provocarán problemas de insomnio.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Compenetración absoluta con su pareja. Sea consciente de los errores que le han costado dinero. Para mejorar su situación en el trabajo, cambie de actitud. Emplee su energía en mejorar su estado de ánimo.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Atención, la pasión puede despertar de forma inesperada. No se obsesione con asuntos relacionados con el dinero. En el trabajo, no sea tan confiado, puede tener problemas. En forma, pero necesita algo de descanso.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Ha tomado la decisión correcta con esa relación. Encuentre un hueco para reunirse con el asesor fiscal. Su trabajo le está resultando francamente agobiante. Cuide su imagen, se sentirá mejor.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

El amor y los afectos serán causa de satisfacción. Revise su economía, controle un poco los gastos. La tensión laboral disminuye. Su buena salud le permitirá hacer lo que le apetezca.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

El amor irá «viento en popa». Debe ser más conservador en sus inversiones. Procure ser más regular en su trabajo. Si intenta ir más despacio su salud no sufrirá ningún percance.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Su amor no será correspondido; olvídese de esa relación. Gaste solo lo imprescindible. Le van a proponer una nueva actividad laboral. Demasiados esfuerzos físicos.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Aclare sus dudas sentimentales con su pareja. Estabilidad económica es la pauta de este día. Confíe en sus compañeros y así podrá afrontar sus proyectos. Reduzca las salidas nocturnas.