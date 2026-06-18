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Horóscopo del jueves 18 de junio de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al jueves 18 de junio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

18 de junio 2026 · 07:38hs
Horóscopo

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Este es el Horóscopo correspondiente al jueves 18 de junio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

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Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al martes 16 de junio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Horóscopo del martes 16 de junio de 2026

Clima conflictivo en el hogar, sea tolerante. La ayuda de un experto resolverá sus lagunas económicas. Si es inteligente, podrá ganar muchos puntos con su jefe. Proteja sus ojos de los agentes externos.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Le llamarán para quedar, no lo desaproveche. Lea diarios especializados para decidir dónde invertir. Tendrá una promoción profesional. Vigile los excesos alimenticios, no le benefician.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Tiene a un familiar un poco abandonado. Su economía se le va de las manos. Prudencia para no tener conflictos con sus jefes. Respecto a la salud, cuide sus pies.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Para reiniciar una relación que se había roto, hoy es buen día. Más vale que se dé un capricho, no sea tan ahorrativo. Sabrá convertir su nuevo trabajo en diversión. Agobiado y nervioso, dedique el tiempo libre a leer.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Mucho romanticismo en las vivencias con su pareja. Cuidado con las compras y ventas importantes. Suspicacias en el trabajo, serán pasajeras. Su cuerpo experimentará algún cambio de tipo hormonal.

LEER MÁS: Horóscopo del miércoles 17 de junio de 2026

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Formaliza una relación que mantiene desde hace tiempo. Día de buena suerte con los juegos de azar. Saque partido a su esfuerzo laboral de épocas anteriores. No deje pasar los días sin acudir a sus revisiones.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Abundantes novedades en el amor. Se produce un cambio de interés en las hipotecas. Confiará en sí mismo, por eso logrará éxitos profesionales. Brillante físicamente, con más energía de lo normal.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

La vida familiar le dará muchas satisfacciones. No haga ningún gasto que no sea necesario. Aumenta su capacidad productiva en el trabajo. Quizá tenga dolor de cabeza, pero se le pasará enseguida.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Entra en un momento amoroso favorable. No abuse de la generosidad de los demás. Emprenda aquel viejo proyecto laboral. Huya de bebidas carbónicas y excitantes.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Lo que comenzó como aventura, puede acabar en algo serio. Demasiados créditos, vaya saldando deudas. Agárrese a su silla y no la suelte, luche por mantener su puesto. Vigile las molestias musculares.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Será más feliz si se muestra cariñoso con los suyos. Esa compra a la que se resiste, a la larga, sería un ahorro. Gran entusiasmo laboral que le llevará lejos. Con su buena salud se creerá capaz de grandes proezas.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Encuentra a esa persona que le cubre de mimos. Se aprende a consumir y se debe aprender a ahorrar. Tendrá que terminar unos informes laborales. El ejercicio físico le vendría de maravilla.

Horóscopo Signo junio
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