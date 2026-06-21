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El horóscopo para este domingo 21 de junio de 2026

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

21 de junio 2026 · 10:57hs
El horóscopo para este domingo 21 de junio de 2026

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Tu naturaleza te elevará mentalmente y estarás en condiciones de enfrentar esos problemas laborales que te quitaban el sueño.

Salud: Mejorando tus vínculos evitarás sentirte expuesto a la falta de comprensión. Si te sientes atraído y halagado, compártelo con tus más íntimos.

Amor: Alguien a quien quieres te podría hacer una declaración de amor sorpresiva, y tu reacción será extremadamente importante.

Dinero: Las cosas no han salido como quieres. Debes tener cuidado a quién confías tus finanzas, ya que no lo está haciendo a tu favor.

Tauro

No te gustarán las improvisaciones y necesitarás prepararte para los acontecimientos, aunque se trate de cosas triviales.

Salud: Ten marcado en tu ser la política de no violencia e intenta siempre llegar a acuerdos, empleando tu talento en beneficio de los demás.

Amor: Si de repente pareces ser demasiado popular con alguien que de costumbre te ignora, ten cuidado porque puede tratar de usarte.

Dinero: Si estás buscando trabajo, hazlo en el área que mejor te desempeñas, allí es donde más rédito obtendrás.

Géminis

Las contradicciones estarán a la orden del día, pero deberás tomarlas con calma. Tu vitalidad será sorprendente.

Salud: Mantén la distancia y espera a que otros muestren sus cartas. Una vez que sepas lo que van a hacer, puedes desarrollar una estrategia.

Amor: Tendencia a preocuparte por tu pareja y a sentirte ansioso, cuando de hecho estás exagerando desproporcionadamente las cosas.

Dinero: Favorable para poner en orden tu trabajo cotidiano. Tienes mucha tarea atrasada vinculada a escritos, comunicaciones o ventas.

Cáncer

La más seria de las personas te hará hoy ciertas propuestas tentadoras. No te precipites y tómate tu tiempo para considerarlas.

Salud: Trata de aumentar el caudal de afectividad a través de los amigos y podrás reencontrar el camino que te llevará a lograr una estabilidad emocional.

Amor: Hoy es un día ideal para proyectar viajes con tu pareja. Sabrán combinar los intereses de los dos y vivir hermosos momentos.

Dinero: Momento muy propicio para las relaciones públicas y para las actividades relacionadas con medios de comunicación y publicidad.

Leo

Si cierto pesimismo se apodera de tu estado de ánimo, deberás tomarlo simplemente como un malestar pasajero.

Salud: Deja la preocupación y tu extrema susceptibilidad para otro momento, ahora debes actuar en forma valiente y decisiva, sé práctico.

Amor: Tus relaciones con el sexo opuesto serán muy estimulantes hoy, no tendrás de qué quejarte. Buen día para planificar.

Dinero: Un gesto de apoyo de un superior será fuente de ánimo e inspiración. Es todo cuanto necesitas para dar el próximo paso.

Virgo

Comenzará el día con nuevos bríos, haz acopio de energía manteniendo un ritmo de actividad regular. La necesitarás.

Salud: Si estás molesto porque tu familia y tu pareja no reconocen tus méritos o esfuerzos, en vez de hacerte mala sangre o entristecerte, exprésate.

Amor: Alguien que se fue de tu vida, un amor, un familiar o una amistad, está a punto de reaparecer. Piensa qué le vas a decir.

Dinero: Momento de expansión y organización profesional que te lleva a alcanzar un importante prestigio y reconocimiento.

Libra

Después de la tormenta llega la calma. Es momento de disfrutar, ya que lograste superar los problemas económicos que te aquejaban.

Salud: Muchas veces te gustaría saber qué te depara el destino. Consulta las runas o el tarot que no te defraudarán. Anímate.

Amor: Debes pensar que si tu pareja tiene celos hasta de tu familia, lo más probable es que esta relación no dure demasiado.

Dinero: Alguien está conspirando contra tus proyectos. Investiga quién es y enfréntalo. Lo mejor es que marques tu territorio.

Escorpio

Te verás rodeado de propuestas y no sabrás qué decidir. Analiza cada una detalladamente y déjate guiar por tu instinto.

Salud: Notarás que hay personas de tu entorno con las que tienes una conexión muy fuerte, que comparten sensaciones e ideas.

Amor: No seas peleador. Si sigues provocando innecesariamente a tu pareja, esta se hartará y terminará engañándote.

Dinero: Una batalla campal se desatará en tu ambiente laboral. Decide de qué lado te ubicarás porque la guerra es a matar o morir.

Sagitario

Según se acerca la visita de un familiar, se genera más tensión y quieres descargarte en alguien. Ten cuidado con tus actitudes.

Salud: No permitas que los demás pongan presión en ti para que lidies con sus problemas. Esto no significa que tienes que ser egoísta.

Amor: Quizá aparezcan dificultades para las relaciones afectivas, una fluida comunicación puede superar los problemas.

Dinero: La incertidumbre irá desapareciendo con el surgimiento de nuevas oportunidades que te permitirán crecer profesional y económicamente.

Capricornio

Te comprometes seriamente en actividades humanitarias y sociales. Compartirás proyectos sólidos y prácticos con amigos.

Salud: Eres sin duda un gran pensador y una persona llena de recursos, utilízalos de manera prudente y razonable. Sé tú mismo.

Amor: Si deseas algo imposible en el amor intenta conseguirlo esta semana. Probablemente vivas experiencias inéditas y divertidas.

Dinero: Estudia y maneja asuntos vinculados con la comunicación. Puede haber actividad vinculada con asuntos del trabajo en el hogar, no mezcles.

Acuario

Una actitud abierta y tolerante con la gente te dará excelentes resultados. Tu carisma está en alza y tendrás a todos alrededor.

Salud: Es importante que muestres una actitud de cooperación en el trabajo. Ofrece tu ayuda a quienes están atrasados y forma lazos con tus colegas.

Amor: Hoy preferirás estar en compañía de tus amistades y esquivar a tu pareja con tal de no hablar acerca de un tema incómodo.

Dinero: Alguien ha puesto los ojos en tus finanzas, y ten cuidado porque cuando esa persona te pida dinero, te dejará en aprietos.

Piscis

Deberás ser muy cuidadoso y estar prevenido, pues la energía que recibes es negativa y puede destruir lo que has conseguido.

Salud: Manifiesta tu desacuerdo de la manera correcta en tu trabajo, solamente así podrás acceder a los cambios que mejoren el ingreso de dinero a tus bolsillos.

Amor: Despertarás con una sensación de duda, no sabrás cómo actuar frente a tu pareja y tratarás de esquivar su presencia.

Dinero: Las condiciones financieras seguramente mejorarán, pero debes ir paso a paso y pensar con más cuidado cada una de tus decisiones.

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