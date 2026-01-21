Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

Horóscopo del miércoles 21 de enero de 2026

Este es el horóscopo correspondiente al miércoles 21 de enero de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del zodíaco.

21 de enero 2026 · 07:14hs
Horóscopo

Horóscopo

Este es el horóscopo correspondiente al miércoles 21 de enero de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

horoscopo del martes 20 de enero de 2026

Horóscopo del martes 20 de enero de 2026

Horóscopo.

Horóscopo del lunes 19 de enero de 2026

Consiga aceptar a su pareja como es y les irá mejor. El dinero de reserva destínelo a la persona amada. Delegue en sus subordinados las tareas menores. Las horas diarias de sueño son como mínimo ocho.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Querrá vivir la vida con mayor intensidad. Su actual equilibrio económico se ve amenazado. Fuerte competitividad laboral. La obsesión por el físico está empezando a ser peligrosa.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Nueva etapa de serenidad con sus familiares y amigos. Cualquier tipo de inversión puede funcionar. Algo está frenando su evolución profesional. Demasiado acelerado, relájese.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

En la convivencia, tensiones y riñas. Consigue la estabilidad económica tan esperada. Vive un gran momento de serenidad en el trabajo. Riesgo de algún daño al hacer deporte.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

El amor: romántico, apasionado, e intenso. Si alguien le debe dinero, tenga paciencia. Empieza una nueva etapa muy enriquecedora en su trabajo. Si padece alergias, no olvide sus revisiones.

LEER MÁS: Horóscopo del martes 20 de enero de 2026

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Conocerá a alguien que tiene mucho que enseñarle. Una persona cercana requiere un préstamo, ayúdela. Intentarán poner freno a sus ideas sobre el trabajo. Tendencia a caídas o tropezones.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Le hacen una declaración de amor en toda regla. Los trabajos extraordinarios le harán ganar mucho dinero. La oferta laboral que le van a hacer será muy buena. Ese dolor de espalda se soluciona con masajes.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Maravilloso momento para viajar con su pareja. Buena suerte en los juegos de azar, puede ganar dinero. Buen día para hacer uso de sus influencias con los jefes. Si le gusta bailar, es un buen ejercicio.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

El clima sentimental está tormentoso. Llega un gasto inesperado, pero no le afectará. La entrada de un trabajo nuevo le absorberá. Su organismo funciona como un reloj, felicidades.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

El contacto con sus amigos será fundamental. Las estrategias económicas dan sus frutos. Su afán de superación será bien recibido entre sus jefes. Sufrirá molestias de estómago si no se tranquiliza.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Los grandes pensamientos nacen en el corazón. Mire por su futuro y no haga gastos inútiles. Concéntrese para lograr sus propósitos profesionales. Tome las medidas necesarias para acabar con esos nervios.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Aferrado a sus opiniones, su pareja se siente impotente. Equilibre su economía. No caiga en la irritación ante cualquier contratiempo laboral. Su salud cuenta con una buena protección de los astros.

Horóscopo Signo Enero
Noticias relacionadas
Horóscopo

Horóscopo del domingo 18 de enero de 2026

Astrología. Este es el horóscopo correspondiente al sábado 17 de enero de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodíaco.

Horóscopo del sábado 17 de enero de 2026

Horóscopo

El horóscopo para este viernes 16 de enero de 2026

el horoscopo para este jueves 15 de enero de 2026

El horóscopo para este jueves 15 de enero de 2026

Ver comentarios

Lo último

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

El gobierno nacional dio marcha atrás con la venta de un gran predio en Paraná

El gobierno nacional dio marcha atrás con la venta de un gran predio en Paraná

Ultimo Momento
Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

El gobierno nacional dio marcha atrás con la venta de un gran predio en Paraná

El gobierno nacional dio marcha atrás con la venta de un gran predio en Paraná

Horóscopo del miércoles 21 de enero de 2026

Horóscopo del miércoles 21 de enero de 2026

Javier Milei proyecta nuevas visitas al interior y Entre Ríos aparece en la agenda

Javier Milei proyecta nuevas visitas al interior y Entre Ríos aparece en la agenda

Policiales
Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Concordia: allanaron vivienda por amenazas a Francisco Azcué

Concordia: allanaron vivienda por amenazas a Francisco Azcué

Una mujer denunció acoso y hostigamiento por parte de un abogado de Concordia

Una mujer denunció acoso y hostigamiento por parte de un abogado de Concordia

Victoria: hallaron sin vida a un niño de 12 años en un arroyo de la zona rural

Victoria: hallaron sin vida a un niño de 12 años en un arroyo de la zona rural

Ovación
Sube la expectativa en Paraná y la zona por la llegada del TN

Sube la expectativa en Paraná y la zona por la llegada del TN

Franco Mastantuono marcó su primer gol en la Champions League

Franco Mastantuono marcó su primer gol en la Champions League

El Rowing impulsa la seguridad en el río con un carnet habilitante para SUP

El Rowing impulsa la seguridad en el río con un carnet habilitante para SUP

Audi presentó su auto que debutará en Fórmula 1

Audi presentó su auto que debutará en Fórmula 1

Pedro Fontanetto: Decir que no pensamos en ser campeones sería absurdo

Pedro Fontanetto: "Decir que no pensamos en ser campeones sería absurdo"

La provincia
El gobierno nacional dio marcha atrás con la venta de un gran predio en Paraná

El gobierno nacional dio marcha atrás con la venta de un gran predio en Paraná

De la vereda al corsódromo: historia y sentido del carnaval entrerriano

De la vereda al corsódromo: historia y sentido del carnaval entrerriano

La Fiesta de la Playa cerró su edición 2026 con Luck Ra

La Fiesta de la Playa cerró su edición 2026 con Luck Ra

Gran convocatoria en la primera noche de los Carnavales de Hasenkamp

Gran convocatoria en la primera noche de los Carnavales de Hasenkamp

Ponen a la venta un terreno en el predio del exhipódromo de Paraná

Ponen a la venta un terreno en el predio del exhipódromo de Paraná

Dejanos tu comentario