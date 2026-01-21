Horóscopo del miércoles 21 de enero de 2026

Este es el horóscopo correspondiente al miércoles 21 de enero de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del zodíaco.

Este es el horóscopo correspondiente al miércoles 21 de enero de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo del lunes 19 de enero de 2026

Horóscopo del martes 20 de enero de 2026

Consiga aceptar a su pareja como es y les irá mejor. El dinero de reserva destínelo a la persona amada. Delegue en sus subordinados las tareas menores. Las horas diarias de sueño son como mínimo ocho.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Querrá vivir la vida con mayor intensidad. Su actual equilibrio económico se ve amenazado. Fuerte competitividad laboral. La obsesión por el físico está empezando a ser peligrosa.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Nueva etapa de serenidad con sus familiares y amigos. Cualquier tipo de inversión puede funcionar. Algo está frenando su evolución profesional. Demasiado acelerado, relájese.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

En la convivencia, tensiones y riñas. Consigue la estabilidad económica tan esperada. Vive un gran momento de serenidad en el trabajo. Riesgo de algún daño al hacer deporte.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

El amor: romántico, apasionado, e intenso. Si alguien le debe dinero, tenga paciencia. Empieza una nueva etapa muy enriquecedora en su trabajo. Si padece alergias, no olvide sus revisiones.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Conocerá a alguien que tiene mucho que enseñarle. Una persona cercana requiere un préstamo, ayúdela. Intentarán poner freno a sus ideas sobre el trabajo. Tendencia a caídas o tropezones.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Le hacen una declaración de amor en toda regla. Los trabajos extraordinarios le harán ganar mucho dinero. La oferta laboral que le van a hacer será muy buena. Ese dolor de espalda se soluciona con masajes.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Maravilloso momento para viajar con su pareja. Buena suerte en los juegos de azar, puede ganar dinero. Buen día para hacer uso de sus influencias con los jefes. Si le gusta bailar, es un buen ejercicio.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

El clima sentimental está tormentoso. Llega un gasto inesperado, pero no le afectará. La entrada de un trabajo nuevo le absorberá. Su organismo funciona como un reloj, felicidades.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

El contacto con sus amigos será fundamental. Las estrategias económicas dan sus frutos. Su afán de superación será bien recibido entre sus jefes. Sufrirá molestias de estómago si no se tranquiliza.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Los grandes pensamientos nacen en el corazón. Mire por su futuro y no haga gastos inútiles. Concéntrese para lograr sus propósitos profesionales. Tome las medidas necesarias para acabar con esos nervios.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Aferrado a sus opiniones, su pareja se siente impotente. Equilibre su economía. No caiga en la irritación ante cualquier contratiempo laboral. Su salud cuenta con una buena protección de los astros.