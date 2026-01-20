Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

Horóscopo del martes 20 de enero de 2026

Este es el horóscopo correspondiente al martes 20 enero de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del zodíaco.

20 de enero 2026 · 07:16hs
Este es el horóscopo correspondiente al martes 20 de enero de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo.

Predisposición a encuentros afectuosos. Disfrute con los ahorrillos que tiene. Su actitud en el trabajo, puede crearle enemigos. Ha estado sometido a presión y ahora acusa el cansancio.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

No sea tan desconfiado, así no conocerá a nadie. Económicamente, la suerte está a la vuelta de la esquina. Buena jornada para realizar entrevistas y cerrar tratos. Atención a sus rodillas, visite al médico.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Haga caso a las indicaciones de la persona que le ama. Evite los gastos sin control. Su responsabilidad profesional será recompensada. Debe cuidarse física y psíquicamente.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Está feliz y se le nota en la mirada. Le ingresan una cantidad de dinero con la que no contaba. Le ofrecerán un viaje de trabajo muy interesante. Puede sufrir mareos por las cervicales.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Por fin empiezan a remitir las desavenencias de pareja. Rechace esa propuesta de inversión o su economía sufrirá. No se precipite ante esas ofertas laborales. Piense un poco más en usted y cuídese.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

No haga caso a los rumores, su relación es muy sólida. Económicamente, no se puede quejar. Llevará con humor las guerras por el poder en su empresa. En el día de hoy, su estado de ánimo no será bueno.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

No se disperse y dedíquese solo a su nueva relación. En la economía, tiene la suerte de cara durante todo el día. Nuevas obligaciones profesionales le llenarán de ilusión. Apúntese al gimnasio.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Esa persona que tanto le mira busca algo, pregúntele. Puede afrontar todos los gastos que se le avecinan. Oferta laboral para participar en un proyecto piloto. No olvide esa revisión sanitaria pendiente.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

El sexo opuesto se sentirá muy atraído por usted. Recibe una cantidad de dinero por una comisión. Entra en un período de mucha actividad laboral. El riñón le dará algún problema, beba más agua.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Momentos familiares que recordará con melancolía. Controle la cantidad que gasta en apuestas y loterías. Tendrá una promoción profesional. Con un pequeño esfuerzo bajará esos kilos que le sobran.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Su relación está a punto de mejorar gracias a su pareja. A poco que se esfuerce, conseguirá el dinero que necesita. Tendrá un buen día, gracias a sus compañeros. Los dolores lumbares pasarán con un masaje.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

No olvide lo mucho que le quiere su pareja. Ha estado un poco apretado de dinero, pero ya pasó. Demuestre lo necesario que es su puesto de trabajo. Un problema de oído le está provocando mareos.

