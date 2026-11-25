Horóscopo del miércoles 25 de noviembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Horóscopo del miércoles 25 de noviembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Buen nivel energético para encarar proyectos personales y mantener el foco sin dispersarte. Jornada floja en lo financiero; conviene evitar gastos impulsivos y concentrarse en una sola prioridad laboral. Buen momento para los encuentros espontáneos y charlas que fortalecen la confianza con tu entorno.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Estado favorable; es un buen día para reforzar hábitos cotidianos que te aporten estabilidad. Ritmo normal, aunque conviene analizar bien antes de invertir y evitar gastos innecesarios. Clima estable; animarte a disfrutar el presente sin sobreanalizar el futuro mejorará tus vínculos.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Bienestar general acompañado de mucha claridad mental y entusiasmo por la Luna en tu signo. Buen panorama económico y excelente rendimiento laboral gracias a tu capacidad de comunicación y organización. Gran magnetismo y simpatía para conectar con otras personas y compartir proyectos.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Nivel normal; necesitás rodearte de calma, evitar tensiones y cuidar tu equilibrio emocional. Jornada floja; administrá tus fondos con prudencia y revisá bien cualquier acuerdo antes de firmar. Día sensible o complejo en lo afectivo; apoyarte en charlas sinceras y aceptar ayuda te dará alivio.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Estado excelente, con mucha firmeza, vitalidad y equilibrio físico y mental. Muy buenas perspectivas de ingresos y reconocimiento laboral, aunque conviene controlar los gastos para que no se disparen. Panorama excelente que favorece las salidas, los encuentros y la complicidad en pareja o con amigos.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Bienestar excelente; ordenar tus rutinas y prioridades liberará energía y te dará tranquilidad. Jornada muy favorable para el progreso económico, especialmente a través de asociaciones o acuerdos. Buen clima para el diálogo y para aclarar asuntos pendientes con alguien importante.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Estado normal; necesitás bajar el ritmo y evitar apresurarte para sostener tu equilibrio. Día flojo en lo económico, aunque se abren oportunidades de alianzas profesionales que requieren reflexión. Jornada desafiante en lo afectivo; rodearte de gente que te haga bien te ayudará a recuperar estabilidad.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Nivel flojo; priorizá el descanso, poné límites suaves y evitá cualquier tipo de exceso. Estabilidad normal; es un día para tener paciencia, mantener la calma y no forzar resultados. Jornada algo introspectiva o floja en lo sentimental, con posibles diferencias familiares que piden tolerancia.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Nivel normal; elegir bien tus tiempos y evitar confrontaciones innecesarias protegerá tu energía. Buen momento para confiar en tus propios recursos y manejar negociaciones con diplomacia. Gran poder de atracción; es un día clave para dar un primer paso o definir el rumbo de un vínculo.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Energía algo baja; conviene cuidarte, descansar y evitar excesos. Día flojo; evitá derrochar dinero o asumir riesgos basados en un exceso de optimismo. Clima delicado que pide prudencia en los vínculos, aunque una invitación inesperada puede levantarte el ánimo.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Estado flojo; sostené un ritmo constante sin sobreexigirte ni endurecerte ante las prisas. Buen desempeño laboral y financiero aplicando sentido práctico y paciencia. Buena jornada para las relaciones y para dedicarle atención a tu casa y familia.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Buen estado general, favorecido por el intercambio de ideas y un entorno estimulante. Panorama positivo con facilidad para avanzar en contratos, acuerdos y proyectos compartidos. Momento muy favorable tanto si tenés pareja como si estás soltero; escuchá tu intuición antes de elegir.