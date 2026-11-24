Horóscopo del martes 24 de noviembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Horóscopo del martes 24 de noviembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Una buena noticia puede llegar durante el día, aunque sus efectos quizá tarden un poco en sentirse. Será importante evitar decisiones impulsivas y tomarte tiempo para resolver aquello que te preocupa. En el amor, alguien en quien apenas habías reparado podría sorprenderte con una propuesta interesante.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Una situación sentimental puede tenerte más indeciso de lo necesario. Si alguien ocupa tus pensamientos y el interés es genuino, será mejor dejar de postergar una respuesta. El martes invita a bajar la tensión, disfrutar más del presente y permitirte vivir el vínculo sin querer controlar de antemano cómo terminará.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Si venís pensando en una mudanza o un cambio importante, convendrá esperar un poco y cerrar primero algunos asuntos pendientes. Tampoco será buena idea decidir desde una decepción amorosa. En cambio, organizar un encuentro con amigos puede ayudarte a acercarte de una manera natural a alguien que te interesa.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

La energía del día puede ayudarte a poner límites frente a alguien que viene cuestionando demasiado tus decisiones. Defender tu criterio será importante. También puede ser un buen momento para ampliar contactos alrededor de un proyecto. En pareja, convendrá demostrar con hechos que no existen motivos para desconfiar.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Una oportunidad profesional puede estar más cerca de concretarse de lo que imaginás. Si sabés que alguien necesita tus conocimientos, tomar la iniciativa puede abrir una colaboración valiosa. En el amor, será mejor no forzar definiciones: la otra persona puede necesitar más tiempo antes de dar un paso importante.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

El martes puede ayudarte a ordenar prioridades y distinguir mejor qué cosas realmente importan. No todos los consejos que recibís son útiles y será clave confiar más en tu propio criterio. Retomar objetivos personales también exigirá esfuerzo, aunque los resultados pueden aparecer más adelante de lo esperado.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

La economía necesita más atención y un gasto inesperado puede dejarlo en evidencia. Armar un presupuesto y reservar algo para imprevistos ayudará a ordenar las cuentas. En pareja, también será importante revisar cómo se reparten los gastos para evitar que el tema financiero termine generando otras tensiones.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Guardar todo lo que te preocupa puede estar generando más desgaste del que parece. Hablar con alguien de confianza puede ayudarte a aliviar la carga. En el amor, una persona interesada en vos podría estar esperando una señal. Si el temor al rechazo te frena, este martes será un buen momento para tomar la iniciativa.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Una relación que recién comienza puede atravesar algunas dificultades y será mejor pedir espacio antes de dejar que la situación se vuelva confusa. Esa distancia puede ayudarte a saber si realmente vale la pena avanzar. En lo profesional, tu creatividad puede ser requerida para un proyecto con buenas perspectivas.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

El ánimo puede estar más bajo de lo habitual, pero eso no significa que no haya nuevas oportunidades. Será importante moverte, buscar compañía y no quedarte encerrado en lo que salió mal. Organizar una salida o un próximo viaje con amigos puede devolverte entusiasmo y ayudarte a cambiar la perspectiva.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

El panorama sentimental aparece especialmente activo y puede traer más de una opción si estás solo. Con pareja, será importante evitar que opiniones externas interfieran en el vínculo. Antes de pensar en alejarte por una diferencia reciente, convendrá recordar qué te llevó a elegir a esa persona en primer lugar.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Un proceso que venía resultando difícil puede finalmente acercarse a su resolución y devolverte confianza. El esfuerzo empieza a mostrar resultados. También será importante aprender a defender mejor tus puntos de vista: dialogar no implica discutir, pero tampoco asentir siempre cuando pensás diferente.