Horóscopo del domingo 28 de septiembre de 2025

Astrología. Este es el horóscopo correspondiente al domingo 28 de septiembre de 2025. Signo por signo, lo que depara el zodíaco.

28 de septiembre 2025 · 09:32hs
Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El domingo trae calma y claridad. Es un buen día para ordenar ideas y proyectar la semana. En lo afectivo, alguien cercano puede darte una sorpresa agradable.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Ideal para disfrutar del hogar y de los pequeños placeres. Una conversación en familia puede ayudarte a resolver tensiones. Tu paciencia será clave.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu curiosidad se activa: puede surgir un plan improvisado que cambie tu día. En lo laboral, una idea creativa podría inspirarte para la semana.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La energía del domingo te conecta con lo emocional. Buen día para reflexionar y sanar heridas internas. En el amor, tu sensibilidad será muy valorada.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu carisma brilla con fuerza y atraés momentos alegres. Un encuentro social puede traerte satisfacción y nuevas oportunidades de conexión.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Jornada ideal para el descanso y el autocuidado. Evitá la sobreexigencia y regalate tiempo de disfrute. En lo personal, alguien puede agradecer tu apoyo.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El domingo te invita a equilibrar tus emociones. Estarás con magnetismo especial para fortalecer vínculos afectivos. Buen momento para el diálogo sincero.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La jornada puede traer revelaciones emocionales. Evitá enojos impulsivos y apostá al entendimiento. En el amor, un gesto profundo fortalecerá tu vínculo.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Excelente día para actividades recreativas o al aire libre. La energía es favorable para recargar fuerzas y planificar viajes o proyectos futuros.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El domingo trae la oportunidad de soltar tensiones acumuladas. Una charla íntima puede ayudarte a poner en orden tus emociones.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu espíritu social se enciende: los encuentros con amigos o familia serán revitalizantes. El día invita a compartir y disfrutar.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La intuición se intensifica y podés recibir señales importantes. Buen momento para conectar con tu mundo interior. El descanso será fundamental.

