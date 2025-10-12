Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

Horóscopo del domingo 12 de octubre de 2025

12 de octubre 2025 · 08:42hs
Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Tu espíritu aventurero despierta. Es un día ideal para una salida al aire libre o una actividad diferente. En el amor, seguí tu instinto: te guiará hacia la persona correcta o hacia la decisión más sabia.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Necesitás paz y confort. Buscá rodearte de belleza y buena energía. En el amor, un gesto romántico puede fortalecer el vínculo o abrir una nueva historia.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tu mente no para, pero el cosmos te pide bajar el ritmo. Desconectá del ruido y disfrutá el momento. En el amor, una charla sincera puede aclarar malentendidos.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

El domingo te invita a conectar con tu hogar y tus afectos. Cociná, escuchá música o compartí tiempo con quien amás. En el amor, los pequeños detalles hacen la diferencia.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Brillás con energía positiva. Es un día para disfrutar y dejarte ver. En el amor, alguien podría acercarse con interés genuino. Tu carisma conquista sin esfuerzo.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

El día te pide soltar las preocupaciones. No todo puede estar bajo control, y eso está bien. En el amor, alguien valorará tu entrega y sinceridad.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El equilibrio vuelve a ser tu guía. Es momento de mimarte y rodearte de lo que te hace bien. En el amor, una energía dulce y romántica envuelve tu día.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu intuición está encendida. Algo que intuías puede confirmarse hoy. En el amor, la conexión profunda con alguien te hará sentir comprendido como pocas veces.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Ideal para salir de la rutina y buscar nuevas experiencias. En el amor, la diversión y el optimismo fortalecen tu vínculo. Cuidá tu cuerpo y descansá.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Tu mente se relaja y lográs ver con más claridad tus próximos pasos. En el amor, se afianza una relación o llega alguien con intenciones serias.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Día de introspección y reflexión. Estás redefiniendo tus metas y relaciones. En el amor, una conexión inesperada puede despertar emociones intensas.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

El universo te invita a soñar. Dejá que tu sensibilidad te guíe hacia espacios donde reine la paz. En el amor, un gesto cariñoso te llenará el alma.

