Hondo pesar por el fallecimiento de Jorge Méndez

Falleció a los 83 años el poeta, músico y cantatutor paranaese Jorge Méndez. Sus restos serán velados en Oro Verde

Este domingo se conoció la triste noticia del fallecimiento del poeta, músico y cantautor paranaense Jorge Méndez. Tenía 83 años y estaba afincado en a localidad de Oro Verde.

Jorge Méndez había nacido en Paraná el 10 de agosto de 1942. Era poeta, músico y cantautor. Su carrera artística se inició con la poesía y luego continuó con el canto y la guitarra. Fue conocido por su obra folclórica que pintó los paisajes del litoral. Ganó reconocimiento nacional en 1965 durante el festival de Cosquín con su "Canción del Jornalero" con la que logró el premio Revelación.

Jorge Méndez se destaca por su talento y su carisma.

Jorge Méndez se destaca por su talento y su carisma..jpg

Bajo la lluvia, volvieron a sonar los tambores del Contrafestejo

Jane Goodall: el mundo despide a la mujer que borró la frontera entre humanos y chimpancés

Su obra incluye clásicos entrerrianos como Puentecito de la Picada, El Viejo Aguará y el himno de Paraná Canción de Puerto Sánchez.

Hacía varias décadas que estaba radicado en Oro Verde, cuya comunidad lo contaba como uno de sus integrantes ilustres.

Jorge Méndez, ha sido protagonista de numerosos homenajes en vida, es considerado uno de los grandes cantautores entrerrianos y su obra ha sido y es interpretada por otros artistas.

Jorge Méndez es el creador de numerosas canciones que nos representan en el mundo..jpg Jorge Méndez es el creador de numerosas canciones que nos representan en el mundo.

Sus restos serán velados de 15 a 21 en Oro Verde.