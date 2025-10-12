Uno Entre Rios | La Provincia | Lluvia

Bajo la lluvia, volvieron a sonar los tambores del Contrafestejo

Como cada año, en vísperas del 12 de octubre, en el Día de la Diversidad Cultural, la ceremonia del fuego abrió el 24° Contrafestejo, en Paraná

12 de octubre 2025 · 13:33hs
Imágenes: Graciela Schaab

Como cada año, en vísperas del 12 de octubre, en el Día de la Diversidad Cultural, la ceremonia del fuego abrió el 24° Contrafestejo, en Paraná

Las batucadas Puro Swing, Bololó Afrosamba, Samba Oeste Litoral, Batería Imperial, NN y Rejunte Transfeminista, pusieron ritmo al Contrafestejo en vísperas del Día de la Diversidad Cultural que terminó bajo la lluvia este sábado por la tarde en calles adyacentes al Barrio del Tambor, en Paraná.

Como cada año en vísperas del 12 de octubre y en resistencia al que quieren volver a denominar Día de la Raza, la ceremonia del fuego abrió el 24° Contrafestejo de Paraná que luego recorrió las calles próximas al Barrio del Tambor, detrás de la Iglesia San Miguel para terminar batiendo parches bajo un aguacero.

Lluvia y granizo en Paraná: el alerta meteorológico del SMN para Entre Ríos

Hondo pesar por el fallecimiento de Jorge Méndez

LEER MÁS: Pueblos Originarios repudian considerar el 12 de octubre el "Día de la Raza"

