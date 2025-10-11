Una camioneta volcó en calle Ambrosetti y Ayacucho en Paraná

El siniestro ocurrió este sábado pasadas las 17 en la intersección de Ambrosetti y Ayacucho, en la ciudad de Paraná. Por motivos que aún se tratan de establecer, una camioneta Ford perdió el control, volcó y dio varios giros sobre la calzada, quedando a escasos metros de una cancha de rugby, donde en ese momento se disputaba un partido.
11 de octubre 2025 · 18:45hs
Según se informó, el conductor manifestó que se habría quedado dormido al volante, aunque la versión resulta llamativa por la dinámica del accidente y la magnitud del vuelco.
Según consignó Reporte 100.7, en el lugar trabajaron servicios de emergencia, personal policial y vecinos que se acercaron alarmados por el fuerte estruendo.
Las imágenes del siniestro son impactantes, ya que el vehículo quedó seriamente dañado y a pocos metros de donde se encontraban los jugadores y el público del encuentro deportivo.