Una camioneta volcó en calle Ambrosetti y Ayacucho en Paraná

El siniestro ocurrió este sábado pasadas las 17 en la intersección de Ambrosetti y Ayacucho, en la ciudad de Paraná. Por motivos que aún se tratan de establecer, una camioneta Ford perdió el control, volcó y dio varios giros sobre la calzada, quedando a escasos metros de una cancha de rugby, donde en ese momento se disputaba un partido.

Según se informó, el conductor manifestó que se habría quedado dormido al volante, aunque la versión resulta llamativa por la dinámica del accidente y la magnitud del vuelco.

Según consignó Reporte 100.7, en el lugar trabajaron servicios de emergencia, personal policial y vecinos que se acercaron alarmados por el fuerte estruendo.

Las imágenes del siniestro son impactantes, ya que el vehículo quedó seriamente dañado y a pocos metros de donde se encontraban los jugadores y el público del encuentro deportivo.