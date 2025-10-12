Un River diezmado recibe este domingo a Sarmiento

River, que acumula tres derrotas consecutivas en el campeonato, buscará volver al triunfo ante el Verde con un equipo plagado de bajas. Arranca a las 19.15.

Este domingo, desde las 19.15, River recibe a Sarmiento de Junín por la 12° jornada del Torneo Clausura. El Millonario, que necesita volver a la victoria tras tres caídas consecutivas, estará plagado de bajas debido a lesiones, sanciones y convocados a sus respectivas selecciones. El Verde, por su parte, viaja al Monumental en busca de una victoria heroica que lo aleje de los puestos de descenso. Todo lo que tenés que saber del encuentro que será arbitrado por Sebastián Zunino.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo no ganan por el torneo local desde el 13 de septiembre. Aquel día vencieron 2 a 1 a Estudiantes en La Plata, antes de iniciar la serie ante Palmeiras por cuartos de final de Copa Libertadores. Desde entonces, perdieron 2 a 0 ante Atlético Tucumán, 2 a 1 ante Deportivo Riestra y también 2 a 1 frente a Rosario Central en Arroyito.

Esta sucesión de resultados negativos provocó que cayeran tanto en la tabla anual como en la de la Zona B, donde supieron estar primeros hace algunas jornadas atrás. En la que determina la clasificación a las copas internacionales, poseen 49 puntos, uno menos que Boca y cuatro menos que el Canalla. Actualmente estarían disputando la Fase 2 de la próxima Copa Libertadores, aquella en la que el Xeneize quedó eliminado ante Alianza Lima. En su grupo del Clausura, acumulan 18 unidades y, de ganar, podrían escalar al tercer lugar si es que Lanús no suma de a tres ante Independiente.

Además de la mala racha, River deberá sobreponerse a la gran cantidad de bajas que posee. Juan Carlos Portillo fue expulsado ante Rosario Central; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda fueron convocados con sus respectivas selecciones; mientras que Enzo Pérez, Sebastián Driussi, Maximiliano Meza y Gonzalo Martínez continúan recuperándose de sus lesiones.

Sarmiento, por su parte llega a este partido luego de caer 1 a 0 ante Gimnasia en Junín, un duelo clave por la zona baja de la tabla que se quedó el Lobo gracias a un gol de penal de Marcelo Torres.

Aquella derrota lo complicó en todas las tablas: está 26° en la anual, con 27 puntos; marcha 28° en la de promedios, con 1.000; y quedó noveno en la Zona B, con 12 unidades, justo por detrás del conjunto platense. Por esta razón, una victoria en el Monumental sería clave para escalar en todas ellas y alejar los fantasmas del descenso a pocas fechas del final.

La posible formación de River vs. Sarmiento, por el Torneo Clausura

Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez o Agustín de la Cuesta , Santiago Lencina, Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Maximilano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

La posible formación de Sarmiento vs. River, por el Torneo Clausura

Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Elián Giménez, Carlos Villalba, Manuel García, Jonatan Gómez, Yair Arismendi; Iván Morales. DT: Facundo Sava.

Los datos de Sarmiento vs. River, por el Torneo Clausura