El horóscopo para este martes 7 de octubre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este domingo 5 de octubre de 2025

El horóscopo para este lunes 6 de octubre de 2025

Procure ser todo lo natural que pueda con ese posible amor. Si está pensando en solicitar un préstamo, hoy es el día. Concentre sus energías en aumentar su productividad. Siga al pie de la letra los consejos médicos.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Guíese por sus sentimientos y sea generoso con sus amigos. Quizá tenga algún problema por cuestiones de dinero. Jornada idónea para definir sus metas delante de sus jefes. Puede tener dolores en las encías.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Es difícil imaginar la convivencia sin hacer cambios. Obtendrá beneficios inesperados. Jornada de iniciativas; adelante, cuenta con sus superiores. Dolores abdominales le incomodarán durante el día.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Cuenta con el apoyo y cuidado de su pareja. Si tiene la oportunidad de realizar una inversión, hágalo. Aprenda a delegar en el trabajo. Más relajación, o el sistema nervioso le pasará factura.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Los sentimientos no están tranquilos, día problemático. Sea prudente y gaste de acuerdo con sus posibilidades. En el trabajo, superará los obstáculos que surjan. Debería caminar más.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Relaciones muy interesantes le darán qué pensar. En el aspecto económico tendrá un éxito increíble. Sea más sistemático en sus funciones laborales. Cuidado con los riñones, evite el frío.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Día óptimo para iniciar un idilio. Evite gastar dinero a lo loco, puede necesitarlo. Tiene compañeros estupendos que le pueden ayudar. Si se inicia en algún deporte vaya poco a poco.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

En el amor, piensa en la independencia por encima de todo. Llega una cantidad de dinero que olvidó cobrar. Laboralmente hablando, está imbatible. Abandone esa actitud de indiferencia para con su salud.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

En cuestiones amorosas, buen día. Ahorrar consiste en no gastar en exceso. En el trabajo, hay quien no comprende su actitud. Necesita actividad deportiva para recuperarse físicamente.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

No sea tan cerebral y déjese llevar por los sentimientos. Apueste por los números 5 y 7. Su responsabilidad hará que la productividad aumente. La vida desordenada puede acarrearle molestias físicas.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Organice una cenita romántica, nunca está de más. Su economía doméstica se está reponiendo. Hoy el trabajo requiere que se entregue en cuerpo y alma. Vigile las comidas, su estómago será el punto débil.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Deberá preguntarse qué está pasando en su relación. Aunque la fortuna le sonría, mantenga los pies en el suelo. Sea tolerante con sus compañeros, la situación lo exige. Le apetecerá poner a punto su cuerpo y hoy es el día.