Detuvieron en Entre Ríos al hombre acusado de doble femicidio y encontraron a salvo al niño

Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, de 5 años, fue hallado en buenas condiciones de salud. El hombre quedó detenido acusado de matar a su ex y a su exsuegra en Córdoba.

La Policía de Córdoba encontró este domingo por la tarde a Pedro Rodríguez Laurta (5) y a su padre, Pablo Laurta, quien quedó detenido como presunto autor del doble femicidio de la madre y la abuela del niño.

Según se supo, el menor se encuentra en buenas condiciones de salud. Las autoridades los hallaron en Gualeguaychú y se sospecha que iban camino hacia Uruguay, país de donde es oriundo el presunto femicida.

La Fiscalía especializada en Violencia Familiar, a cargo del fiscal Gerardo Reyes, investiga el caso como un doble crimen seguido por la sustracción del menor.

El sábado la Unidad Judicial Homicidios confirmó el hallazgo de los cuerpos de Luna Giardina, madre del niño, y de su abuela materna, Mariel Zamudio. Las mataron este sábado 11 dentro de su casa, ubicada en San Pedro Toyos y Chimu, en Córdoba capital.

Victimas doble femicidio Cordoba Las víctimas: Luna Giardina, madre del niño, y de su abuela materna, Mariel Zamudio.

“La desaparición de menor está vinculada a una investigación por Homicidio Doblemente Calificado ocurrido en la misma fecha y lugar en el que las víctimas fueron la madre y la abuela del menor”, había comunicado oficialmente el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, luego de que se activara el Alerta Sofía para dar con el paradero de Pedro.

Detención en Entre Ríos

Según consignó Infobae, las primeras pistas condujeron a los pesquisas hacia el hotel Berlín, en Gualeguaychú. Rápidamente se desplegó un operativo conjunto entre la Policía de Córdoba y la de Entre Ríos.

Entre ambas fuerzas interceptaron al supuesto femicida Pablo Laurta mientras esperaba un taxi para cruzar la frontera junto a su hijo.

Se espera una inminente conferencia de prensa del ministro de Seguridad de Entre Ríos, Nestor Roncaglia, para ampliar la información del hallazgo. Ahora la investigación avanza bajo secreto de sumario.