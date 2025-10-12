Patronato va por el batacazo para continuar en carrera

Patronato visitará desde las 19.10 a Estudiantes de Río Cuarto por los octavos de final del Reducido. Si no gana, el Rojinegro se despedirá hasta el 2026.

Patronato visitará a Estudiantes de Río Cuarto por los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol. El juego se disputará a las 19.10 en el estadio Ciudad de Río Cuarto - Antonio Candini, bajo el arbitraje de Nahuel Viñas. Televisará TyC Sports. Transmitirá La Red Paraná.

El Santo inscribió su nombre en esta fase a falta de una jornada para el cierre de la fase regular. Este objetivo apenas se celebró en barrio Villa Sarmiento. Es que el Pueblo Rojinegro observó, más allá de continuar con posibilidades de retornar a la elite después de tres temporadas en el ascenso, como el equipo dejó escapar la chance de cerrar su recorrido en la primera etapa en la mejor posición posible.

El Santo tenía una posibilidad más para posicionarse dentro de los cuatro primeros puestos de la Zona A. Sin embargo dejó una imagen decepcionante en su última presentación. Lo sorprendió Ferro, que en el barrio porteño de Caballito le propinó una mano de las que duelen y dejan secuelas al derrotarlo por 3 a 1.

Patronato perdió con Ferro en el cierre de la fase regular.

El saldo de ese resultado adverso fue letal. Patronato concluyó la fase regular en el octavo escalón. A su vez, por tercer año consecutivo no logró acceder a la Copa Argentina, trofeo que conquistó en la temporada 2022.

Optimismo en Patronato

Esto impactó en el humor de los involucrados en la causa. Sin embargo el optimismo regresó al Pueblo Rojinegro con el correr de las horas. Admiten que el escenario es complejo. Reconocen que el cartel de candidato es propiedad del adversario de turno. Sin embargo el hincha confía en el Patronato de los milagros. Deposita toda su fe en el equipo que, una semana después de sufrir en carne propia la pérdida de la plaza en Primera División ingresó a la galería de campeones de fútbol argentino. En el humilde Patronato que celebró dos victorias en su única experiencia en la Copa Libertadores de América. En el representante entrerriano que rescató un empate en su visita a Botafogo de Brasil por la Copa Sudamericana 2023.

La confianza de los fieles del Santo quedó expresada el viernes por la noche cuando, en masa, se acercaron a la puerta del hotel donde concentró la delegación de Patronato. Con bombos, banderas, cánticos y pirotécnia armaron un banderazo donde le trasladaron todo el respaldo.

El reglamento del reducido indica que la serie de octavos de final se jugará a partido único. El mismo se disputará en el estadio del equipo que finalizó mejor posicionado en la fase regular. El local no tendrá solamente la ventaja de la localía, sino que también tendrá dos resultados a su favor. En este sentido el empate decretará el pase a la siguiente instancia del dueño de casa.

De esta manera, Patronato no tiene alternativas. Está obligado a sorprender a Estudiantes de Río Cuarto para extender su ilusión de salto de categoría. Para eso deberá burlarse de las estadísticas negativas registradas fuera del estadio Grella.

Los números iniciales generaron ilusión. El modelo 2025 del Santo comenzó su camino con dos juegos consecutivos en territorio adversario. En ese entonces sumó 4 de las 6 unidades que disputó. La tendencia sufrió un cambio radical en la segunda rueda. Cantó victoria en el primer juego que disputó en calidad de visitante al derrotar 1 a 0 a San Martín, en Tucumán. A partir de ahí sufrió cinco derrotas y rescató dos empate.

El presente de Estudiantes de Río Cuarto

Estudiantes, por su parte, fue uno de los grandes animadores de la Zona B. El Celeste llegó a la última fecha con posibilidades matemáticas de avanzar a la final de la Primera Nacional. Cantó victoria al derrotar 2 a 1 a Central Norte de Salta, en el norte del país. Le alcanzó para obtener el segundo puesto de su sector.

El elenco del sur cordobés perdió un solo juego en condición de local. El Celeste cuenta en su estructura con varias caras conocidas por el hincha de Patronato. Iván Delfino, el DT que depositó al elenco de barrio Villa Sarmiento a Primera División una década atrás, es el encargado de conducir técnicamente a Estudiantes. En el plantel se encuentran otros valores que defendieron el escudo del Santo como Matías Ruíz Díaz, Sergio Ojeda, Facundo Cobos y Fabio Vázquez.

Probables formaciones en Río Cuarto

Estudiantes: Joaquín Bigo; Matías Ruíz Díaz, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda y Lucas Angelini; Valentín Fenoglio, Saúl Nelle y Tomás González; Lucas González, Martín Garnerone y Agustín Fontana. DT: Iván Delfino

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti, Fernando Moreyra e Ian Escobar; Valentín Pereyra, Gallucci Otero y Juan Barinaga; Federico Castro y Alan Bonansea. DT: Gabriel Gómez

Hora y TV: 19.10 (TyC Sports)

Árbitro: Nahuel Viñas

Estadio: Ciudad de Río Cuarto