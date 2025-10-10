Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este viernes 10 de octubre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

10 de octubre 2025 · 07:08hs
El horóscopo para este viernes 10 de octubre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

No adelante acontecimientos, deje que el amor repose. Hoy recibirá un dinero extra. El trabajo anterior se traduce en resultados positivos. A tener en cuenta su espalda, será el punto débil.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Fin de la crisis sentimental. Buen momento para interesarse por el ahorro. La mente se encuentra lúcida para cualquier trabajo. Irradia vitalidad por los cuatro costados.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

En los asuntos del corazón, paciencia. La ansiada recuperación económica ha llegado. Cultive sus contactos profesionales, los necesitará. Descanse más y hágase una revisión general.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

En el terreno sentimental, evite volver a cometer los errores del pasado. Buen momento para aumentar su patrimonio. Sale airoso de las situaciones difíciles y sus jefes lo saben. No se exceda bebiendo tanta agua, tampoco es bueno.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Se volcará en atender a su pareja. En lo económico, tendrá mucha suerte, no la deje pasar. Los cambios profesionales suelen ser favorables. Tome más calcio en su alimentación.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Día especialmente agradable para los que tengan niños. Se siente generoso y con ganas de compartir con los suyos. Debe replantearse sus relaciones en el trabajo. Evite los movimientos bruscos al hacer ejercicio.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Su desconfianza le hará perder un posible amor. Los astros favorecen su economía. Día estupendo para llegar a un acuerdo laboral. Intente desconectar cuando salga de su trabajo.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

El trato con su pareja tiende a mejorar. Procure controlar mejor los gastos o tendrá problemas. El trabajo en colaboración le producirá satisfacciones. Un pequeño sacrificio en las comidas le devolverá su figura.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Si se decide a hablar con su pareja, todo se arreglará. Pida consejo para lograr una buena estrategia económica. Puede llegar un ascenso laboral inesperado. Fortalezca los huesos con lácteos y ejercicio.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

La relación con su pareja se puede bloquear, cuidado. Modere sus gastos y ahorre un poco. Separe los asuntos personales de los profesionales. Su cabeza será su punto débil; por lo demás, todo bien.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Estará muy bien entre sus seres queridos. Supera su mala situación económica. La relación con sus compañeros de profesión mejora. Aproveche esa revisión médica que le ofrecen en su trabajo.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Su relación de pareja puede romperse por su intransigencia. Su cuenta corriente aumenta; sáquele provecho. Algún conocido, le proporcionará una oferta de trabajo. No olvide que el ocio es fundamental para la salud.

