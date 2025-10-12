La Finalissima entre la Selección Argentina y España se disputaría el 28 de marzo de 2026, en el estadio Lusail de Qatar.

El esperado duelo entre la Selección Argentina y España, por la Finalissima , ya tendría fecha y sede: sería el 28 de marzo de 2026 en el estadio Lusail de Qatar, escenario que albergó la final de la Copa del Mundo de 2022, cuando la Albiceleste se impuso en los penales a Francia para conquistar su tercera estrella.

Argentina -vigente campeón del mundo y bicampeón de América- ya está clasificada al próximo Mundial y La Furia Roja -que viene de vencer a Georgia este sábado- dio otro paso hacia la clasificación. En este contexto, los directivos de ambas asociaciones ya trabajan para concretar la Finalissima.

En los últimos meses, se discutieron diferentes posibles sedes para la Finalissima entre Argentina y España: Wembley (donde la Albiceleste venció por 3-0 a Italia en la edición de 2022), Riad (Arabia Saudita), Montevideo (Uruguay).

Sin embargo, en España anticipan que el Lusail de Doha es el escenario que se perfila como favorito para el esperado duelo contra la Albiceleste, un choque más que especial entre los campeones de América y Europa a pocos meses del Mundial 2026 (Estados Unidos, México y Canadá).