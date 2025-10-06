Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este lunes 6 de octubre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

6 de octubre 2025 · 06:51hs
El horóscopo para este lunes 6 de octubre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

No sea tan desconfiado, así no conocerá a nadie. Tiene que hacer frente a un pago que había olvidado. Si va a firmar algún contrato de trabajo, léalo bien. Dispone de la vitalidad necesaria para hacer ejercicio.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Su vida amorosa adquiere mayor intensidad. Le devuelven una suma que olvidó que había prestado. Quizás le propongan una nueva actividad en la empresa. Dirá adiós al cansancio en esta jornada.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Cuidado con los celos, para quienes tienen pareja estable. Buen día para hacer números y ver dónde puede ahorrar. En el trabajo, momento de rendimiento pleno. Si hiciera un poco de ejercicio, se encontraría mejor.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Está predispuesto a la discusión con su pareja; evítelo. Puede vivir con menos de lo que tiene. Progreso y renovación en los asuntos profesionales. De pronto le interesará una actividad lúdica que le distraerá.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Su pareja demanda toda su energía para aliviar las tensiones. No se preocupe por sus limitaciones económicas. Controle esa ansiedad, no le favorece para que el trabajo fluya. Si es fumador, es un buen momento para dejar de serlo.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

El amor irá «viento en popa». Su imaginación le saca de los apuros económicos. No deje que los negocios le quiten el sueño. La visita al dentista no puede esperar, pida cita.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Cuidado con las adulaciones, no las confunda con amor. Está en un buen momento económico. Mejoras profesionales. Puede deprimirse a causa de algún ser querido.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Está resentido por cosas que sucedieron en el pasado. Día de éxitos económicos. Si alguien de su trabajo le desespera, no pierda la calma. Su buen humor acelera su recuperación.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

No sea tan esquivo con la persona amada. Céntrese en lo necesario y no malgaste su dinero. Cada vez le convocan más a las reuniones de empresa. En cuanto pueda, aproveche para recuperar sueño.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Esa esperada reconciliación con su pareja se producirá. Intente ahorrar un poco, ya que ha gastado más de la cuenta. Evite los enfrentamientos con sus jefes. Debe poner remedio a esas pequeñas molestias.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Reflexione antes de tomar decisiones de tipo afectivo. Momento excelente para invertir en arte. Los nuevos trabajos serán bien recibidos por todos. Inmejorable salud, no necesita ningún cuidado especial.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Puede que tenga alguna diferencia con su pareja. Hoy un familiar le descabalará su presupuesto. Profesionalmente, está en buen momento. El ejercicio será vital para mantenerse en forma.

