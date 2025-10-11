Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

Horóscopo del sábado 11 de octubre de 2025

Este es el horóscopo correspondiente al sábado 11 de octubre de 2025. Los que dicen los astros signos por signo.

11 de octubre 2025 · 08:35hs
Este es el horóscopo correspondiente al sábado 11 de octubre de 2025. Los que dicen los astros signos por signo. 

Este es el horóscopo correspondiente al sábado 11 de octubre de 2025. Los que dicen los astros signos por signo. 

Astrología. Este es el horóscopo correspondiente al sábado 11 de octubre de 2025. Los que dicen los astros signos por signo.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

el horoscopo para este viernes 10 de octubre de 2025

El horóscopo para este viernes 10 de octubre de 2025

Horóscopo

El horóscopo para este jueves 9 de octubre de 2025

El fin de semana llega con buena vibra. Tu energía será contagiosa y atraerás momentos divertidos. En el amor, dejá que la pasión fluya sin tanto control. Un encuentro inesperado podría sorprenderte.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Día ideal para el relax y los placeres sencillos. Una comida rica, buena compañía y descanso son tus claves de hoy. En el amor, la ternura se vuelve protagonista.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tu curiosidad te lleva a nuevas experiencias. Podés tener una conversación inspiradora o reencontrarte con alguien del pasado. En el amor, la chispa y el humor fortalecen los vínculos.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Los astros te invitan a cuidar tu bienestar emocional. Evitá conflictos innecesarios y rodeate de afecto. En el amor, una charla sincera te dará paz.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Tu magnetismo estará a tope. Todos notarán tu presencia y podrías ser el centro de atención en una reunión o salida. En el amor, un romance puede encenderse con fuerza.

Horóscopo 1

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Día para poner en orden tus pensamientos y soltar lo que ya no suma. En el amor, los gestos simples y sinceros valen más que las grandes palabras.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El equilibrio vuelve a tu vida. Los astros favorecen el amor, la belleza y los buenos encuentros. En pareja o solx, el día promete emociones dulces.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu intuición está muy afinada. Hoy podrías descubrir verdades ocultas o recibir señales importantes. En el amor, lo profundo y lo apasionado se mezclan con intensidad.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

La aventura te llama. Ideal para una escapada o actividad al aire libre. En el amor, dejá que la espontaneidad sea tu guía: alguien podría robarte el corazón.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Después de días de mucha exigencia, necesitás bajar un cambio. Hoy el descanso será clave. En el amor, una muestra de afecto te hará sentir más cerca de quien querés.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

El día trae cambios positivos. Nuevas ideas, planes o amistades refrescan tu energía. En el amor, dejá que la autenticidad sea tu mayor encanto.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Tu sensibilidad está a flor de piel. Día perfecto para crear, meditar o compartir momentos con personas que te comprendan. En el amor, la conexión emocional se intensifica.

Horóscopo Signo Astrología
Noticias relacionadas
el horoscopo para este miercoles 8 de octubre de 2025

El horóscopo para este miércoles 8 de octubre de 2025

el horoscopo para este martes 7 de octubre de 2025

El horóscopo para este martes 7 de octubre de 2025

el horoscopo para este lunes 6 de octubre de 2025

El horóscopo para este lunes 6 de octubre de 2025

Horóscopo

El horóscopo para este domingo 5 de octubre de 2025

Ver comentarios

Lo último

San Salvador: una mujer intentó quemar a su ex pareja

San Salvador: una mujer intentó quemar a su ex pareja

Benjamín Netanyahu: Las fuerzas israelíes permanecerán en Gaza

Benjamín Netanyahu: "Las fuerzas israelíes permanecerán en Gaza"

El STJ confirmó la condena a Nicolás Sanabria y la querella solicitó su detención inmediata

El STJ confirmó la condena a Nicolás Sanabria y la querella solicitó su detención inmediata

Ultimo Momento
San Salvador: una mujer intentó quemar a su ex pareja

San Salvador: una mujer intentó quemar a su ex pareja

Benjamín Netanyahu: Las fuerzas israelíes permanecerán en Gaza

Benjamín Netanyahu: "Las fuerzas israelíes permanecerán en Gaza"

El STJ confirmó la condena a Nicolás Sanabria y la querella solicitó su detención inmediata

El STJ confirmó la condena a Nicolás Sanabria y la querella solicitó su detención inmediata

El presidente de la FIFA anunció que quiere cambiar la fecha de los Mundiales

El presidente de la FIFA anunció que quiere cambiar la fecha de los Mundiales

La familia de Daiana agradece, pide respeto y exige que la política no utilice el caso

La familia de Daiana agradece, pide respeto y exige que la política no utilice el caso

Policiales
San Salvador: una mujer intentó quemar a su ex pareja

San Salvador: una mujer intentó quemar a su ex pareja

El STJ confirmó la condena a Nicolás Sanabria y la querella solicitó su detención inmediata

El STJ confirmó la condena a Nicolás Sanabria y la querella solicitó su detención inmediata

La familia de Daiana agradece, pide respeto y exige que la política no utilice el caso

La familia de Daiana agradece, pide respeto y exige que la política no utilice el caso

Concepción del Uruguay: murió un peatón chocado por una moto

Concepción del Uruguay: murió un peatón chocado por una moto

Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Ovación
Sofía Percara: Nunca manejé un auto con techo, me gustaría probar

Sofía Percara: "Nunca manejé un auto con techo, me gustaría probar"

Torneo Regional del Litoral 2025: la lucha por la clasificación entra en su recta final

Torneo Regional del Litoral 2025: la lucha por la clasificación entra en su recta final

Lionel Messi no estará ante Venezuela: los motivos de su ausencia

Lionel Messi no estará ante Venezuela: los motivos de su ausencia

Racing intentará acercarse a puestos de clasificación

Racing intentará acercarse a puestos de clasificación

Argentina venció a Venezuela en su primer amistoso de la gira por Estados Unidos

Argentina venció a Venezuela en su primer amistoso de la gira por Estados Unidos

La provincia
Numerosos comercios abrieron el feriado con expectativas de un repunte en las ventas

Numerosos comercios abrieron el feriado con expectativas de un repunte en las ventas

SMN: se espera una máxima de 32 grados para este sábado

SMN: se espera una máxima de 32 grados para este sábado

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

Paraná: la intendenta Rosario Romero recibió al Embajador de Guatemala

Paraná: la intendenta Rosario Romero recibió al Embajador de Guatemala

Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

Dejanos tu comentario