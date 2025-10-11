San Salvador: una mujer intentó quemar a su ex pareja

Una mujer fue detenida en San Salvador por el supuesto delito de Tentativa de Homicidio. Roció a su ex pareja con un líquido inflamable

En la madrugada de este sábado, personal policial de Jefatura San Salvador, procedió a la aprehensión de una mujer mayor de edad, quien habría intentado incendiar a su expareja mientras éste descansaba en el domicilio, junto a su hija menor y su actual pareja, rociándolo con un líquido inflamable.

La mujer no pudo cometer su objetivo y se daba a la fuga hacia su residencia cuando fue interceptada por los funcionarios en la vía pública.

Se le informo de la situación al Ministerio Público Fiscal,desde donde se ordenó la detención de la mujer por el supuesto delito de “Tentativa de Homicidio”.

Se dio intervención a personal de la División Operaciones y Seguridad Publica, Sección Policía Científica, Comisaría de Minoridad y Médico en turno, mientras continúa la investigación del hecho.