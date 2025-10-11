Uno Entre Rios | Ovación | Gimnasia de Mendoza

Gimnasia de Mendoza se coronó campeón de la Primera Nacional

Gimnasia de Mendoza ascendió a la Liga Profesional de Fútbol 2026 al derrotar a Deportivo Madryn en definición por penales.

11 de octubre 2025 · 20:18hs
Gimnasia de Mendoza se coronó campeón de la Primera Nacional

Gimnasia de Mendoza se coronó campeón del Torneo de la Primera Nacional. El Lobo mendocino derrotó en definición por penales por 3 a 0 a Deportivo Madryn en la final disputada en el estadio Ciudad de Vicente López. El juego había finalizado empatado 1 a 1, resultado que desencadenó en remates desde los 12 pasos.

El primer tiempo estuvo cargado de polémicas. El elenco cuyano infló la red en dos ocasiones, pero ambas acciones fueron anuladas, a instancia del VAR, por el árbitro Nicolás Ramírez.

Imanol González rompió el cero en cancha de Platense, pero un defensor de Deportivo Madryn sacó el balón desde adentro del área. Aun así, todo el equipo mendocino festejó, pero desde el VAR cobraron una mano previa al gol de Gimnasia.

A los 39 minutos, Nicolás Romano paró de pecho el balón y rompió el arco con un derechazo para poner el 1 a 0 de Gimnasia de Mendoza sobre Deportivo Madryn. Sin embargo la acción fue invalidada por una mano en la previa.

Emociones en la final de la Primera Nacional

A los 32 minutos del segundo tiempo golpeó Deportivo Madryn. Luis Silba quedó solo y, tras un gran centro, cabeceó al segundo palo y puso el 1 a 0 para el Aurinegro. Y cuando el juego llegaba a su fin Gimnasia empató el pleito a través de un penal ejecutado por Facundo Lencioni. Paridad y al alargue.

La paridad continuó en el tiempo extra. El título se definió en los remates desde el punto penal. En esta instancia apareció la figura de César Rigamonti. El arquero del elenco cuyano le desvió el remate a Federico Recalde y a Nicolás Mana. Luego Diego Crego estrelló su disparo en el travesaño.

Para los dirigidos por Ariel Broggi anotaron Luciano Cingolani, Lencioni y Matías Recalde.

Deportivo Madryn tendrá una chance de ascenso más

Deportivo Madryn, equipo que lideró la Zona A en la fase regular, tendrá una chance más para ascender a la Liga Profesional. El Aurinegro disputará el reducido que otorgará el segundo boleto a la próxima temporada de Primera División.

Gimnasia de Mendoza Deportivo Madryn Primera Nacional
