Uno Entre Rios | La Provincia | Estudiantes

Estudiantes participaron del taller de Democracia y Boleta Única de Papel

La capacitación está destinada e estudiantes secundarios. Abarca sistema democrático, herramientas, voto, derechos y obligaciones y uso de Boleta Única Papel

12 de octubre 2025 · 11:10hs
La capacitación está destinada e estudiantes secundarios. Abarca sistema democrático

La capacitación está destinada e estudiantes secundarios. Abarca sistema democrático, herramientas, voto, derechos y obligaciones y uso de Boleta Única Papel  
La capacitación está destinada e estudiantes secundarios. Abarca sistema democrático

La capacitación está destinada e estudiantes secundarios. Abarca sistema democrático, herramientas, voto, derechos y obligaciones y uso de Boleta Única Papel  
La capacitación está destinada e estudiantes secundarios. Abarca sistema democrático

La capacitación está destinada e estudiantes secundarios. Abarca sistema democrático, herramientas, voto, derechos y obligaciones y uso de Boleta Única Papel  
La capacitación está destinada e estudiantes secundarios. Abarca sistema democrático

La capacitación está destinada e estudiantes secundarios. Abarca sistema democrático, herramientas, voto, derechos y obligaciones y uso de Boleta Única Papel  

Más de 1.700 estudiantes de más de 30 escuelas secundarias de la región ya se capacitaron con el taller Democracia y Boleta Única de Papel (BUP). En esta oportunidad participaron las escuelas Nº 85 Gervasio Artigas (Colonia Avellaneda); N° 90 Antonio Marichal (Colonia Nueva); N° 88 Puerto Curtiembre; Padre Leuman (Seguí) y N° 87 (Sauce Pintos).

La capacitación está destinada a los últimos años de secundaria y propone un manual de iniciación al sistema democrático del país y sus herramientas, las características del voto, derechos y obligaciones de todos los ciudadanos y un instructivo del uso de la nueva Boleta Única Papel (BUP).

Estudiantes ya está en semifinales y espera rival: ¿se viene otro cruce con Duendes?

Estudiantes ya está en semifinales y espera rival: ¿se viene otro cruce con Duendes?

Los chicos de Talleres campeones en Mendoza.

Talleres se coronó campeón en Mendoza en una vibrante final paranaense

estudiantes boleta única de papel Elecciones 2025 2

En la finalización de las jornadas, se desarrolla un simulacro de voto en donde los estudiantes realizan un juego de roles para representar a las autoridades de mesa y fiscales durante el sufragio con una BUP ficticia.

El Jefe de Gabinete Santiago Halle participó de dicha capacitación y les dio la bienvenida a los jóvenes presentes. “Ya venimos trabajando desde el mes de Julio con distintas escuelas de Paraná y Paraná Campaña, reforzando el uso novedoso de la boleta única, que es un sistema más sencillo incluso que la tradicional boleta sábana. Pero sobre todo, haciendo hincapié en el rol que tenemos como ciudadanos”.

LEER MÁS: Se realizó en Paraná la capacitación para la implementación de la Boleta Única de Papel

“Es importante que los jóvenes conozcan la historia, la mayoría de nosotros hemos nacido en Democracia y no vivimos la etapa más oscura de la vida institucional Argentina. Conocemos la historia a través de los libros, de los docentes y de estos espacios que son tan importantes, donde se transmiten los valores de la democracia para que cada joven pueda construir así su propia historia", añadió.

La directora general de Juventudes, Camila Fariza, destacó que el taller “no solo acerca a los estudiantes las herramientas para comprender el sistema electoral, sino que busca transmitir los valores ciudadanos esenciales como el resp

eto, la participación y la responsabilidad cívica”.

estudiantes boleta única de papel Elecciones 2025

El taller está enmarcado dentro de un programa que se lleva a cabo desde el inicio de la gestión, el cual está destinado a estudiantes secundarios bajo la consigna “Hablemos de…”. Durante 2024 y el corriente año se han realizado capacitaciones de democracia, género, memoria, ambiente, salud mental, vínculos sanos y uso responsable de redes sociales.

Esta iniciativa tiene como objetivo generar espacios de debate, intercambio y reflexión para los jóvenes de la ciudad, en ámbitos de educación formal y no formal, con temáticas que se adapten a la coyuntura actual, a los espacios que habitan los jóvenes y que sean de relevancia para estos.

estudiantes boleta única de papel Elecciones 2025 3

Lorena Seimandi, profesora de Formación Ética y Ciudadana y Rectora de la escuela secundaria Nº 85 José Gervasio Artigas de Colonia Avellaneda, celebró estos espacios de diálogos y aprendizajes. “Muchos de los chicos que vinieron hoy que son alumnos de quinto y sexto año van a votar por primera vez este 26 de octubre. Para ellos es todo un acontecimiento y para los docentes es una gran responsabilidad formarlos y prepararlos para ese momento”.

Por último, Valentín Acosta, alumno de la institución, valoró: “está bueno tener estas capacitaciones para saber un poco más, votar con conciencia y tener responsabilidad civil”, finalizó.

Estudiantes democracia boleta única de papel Capacitación Elecciones 2025
Noticias relacionadas
Patronato no está jugando bien, pero intentará superar a uno de los equipos candidatos.

El duelo entre Estudiantes de Río Cuarto y Patronato será televisado

Estudiantes ganó con autoridad y Rowing cayó como local.

Estudiantes ganó con autoridad y Rowing cayó como local

Torneo Regional del Litoral 2025: los clubes entrerrianos afrontan la recta final.

Torneo Regional del Litoral 2025: los clubes entrerrianos afrontan la recta final

Como cada año, en vísperas del 12 de octubre, en el Día de la Diversidad Cultural, la ceremonia del fuego abrió el 24° Contrafestejo, en Paraná

Bajo la lluvia, volvieron a sonar los tambores del Contrafestejo

Ver comentarios

Lo último

Turistas priorizaron viajes cortos con poco gasto durante el fin de semana largo

Turistas priorizaron viajes cortos con poco gasto durante el fin de semana largo

Bajo la lluvia, volvieron a sonar los tambores del Contrafestejo

Bajo la lluvia, volvieron a sonar los tambores del Contrafestejo

Ruta 130: un motociclista grave tras chocar contra un camión

Ruta 130: un motociclista grave tras chocar contra un camión

Ultimo Momento
Turistas priorizaron viajes cortos con poco gasto durante el fin de semana largo

Turistas priorizaron viajes cortos con poco gasto durante el fin de semana largo

Bajo la lluvia, volvieron a sonar los tambores del Contrafestejo

Bajo la lluvia, volvieron a sonar los tambores del Contrafestejo

Ruta 130: un motociclista grave tras chocar contra un camión

Ruta 130: un motociclista grave tras chocar contra un camión

Hondo pesar por el fallecimiento de Jorge Méndez

Hondo pesar por el fallecimiento de Jorge Méndez

Pupy estuvo 35 años en cautiverio y seis meses de libertad: murió en Brasil

Pupy estuvo 35 años en cautiverio y seis meses de libertad: murió en Brasil

Policiales
Ruta 130: un motociclista grave tras chocar contra un camión

Ruta 130: un motociclista grave tras chocar contra un camión

Una camioneta volcó en calle Ambrosetti y Ayacucho en Paraná

Una camioneta volcó en calle Ambrosetti y Ayacucho en Paraná

Misteriosa desaparición: un chofer, un pasajero enigmático en Concordia y un auto incendiado en Córdoba

Misteriosa desaparición: un chofer, un pasajero enigmático en Concordia y un auto incendiado en Córdoba

San Salvador: una mujer intentó quemar a su ex pareja

San Salvador: una mujer intentó quemar a su ex pareja

El STJ confirmó la condena a Nicolás Sanabria y la querella solicitó su detención inmediata

El STJ confirmó la condena a Nicolás Sanabria y la querella solicitó su detención inmediata

Ovación
Jornada completa por la Liga Paranaense

Jornada completa por la Liga Paranaense

Un River diezmado recibe este domingo a Sarmiento

Un River diezmado recibe este domingo a Sarmiento

Golpes que tuvieron un objetivo altruista en el Club Estudiantes

Golpes que tuvieron un objetivo altruista en el Club Estudiantes

Gimnasia de Mendoza se coronó campeón de la Primera Nacional

Gimnasia de Mendoza se coronó campeón de la Primera Nacional

Argentina brilló ante México, le ganó y se clasificó a la semifinal del Mundial Sub 20

Argentina brilló ante México, le ganó y se clasificó a la semifinal del Mundial Sub 20

La provincia
Bajo la lluvia, volvieron a sonar los tambores del Contrafestejo

Bajo la lluvia, volvieron a sonar los tambores del Contrafestejo

Hondo pesar por el fallecimiento de Jorge Méndez

Hondo pesar por el fallecimiento de Jorge Méndez

Estudiantes participaron del taller de Democracia y Boleta Única de Papel

Estudiantes participaron del taller de Democracia y Boleta Única de Papel

Del boliche al rugby: crónica de una vida bien vivida por Sergio Bruzzoni

Del boliche al rugby: crónica de una vida bien vivida por Sergio Bruzzoni

En Concordia buscan repetir las estadísticas de dengue de la última campaña

En Concordia buscan repetir las estadísticas de dengue de la última campaña

Dejanos tu comentario