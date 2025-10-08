Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este miércoles 8 de octubre de 2025

8 de octubre 2025 · 06:51hs
ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Satisfacciones mutuas con su pareja. Retrasos en asuntos relacionados con el dinero. Las decisiones profesionales van a ser muy acertadas. La energía que le envía Marte no la desperdicie.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Serenidad absoluta en lo que al amor se refiere. Haga un regalo a un amigo y olvídese del dinero. Sea más tolerante con sus compañeros de trabajo. Le cuesta vencer la fatiga y el sueño, necesita más descanso.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Aunque se haya llevado una decepción amorosa, todo pasará. Reserve algo de dinero para los imprevistos. En su trabajo reinará el caos, aunque saldrá airoso. Riguroso orden en su alimentación, lo necesita.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Los sentimientos estarán ligados a la nostalgia. Día favorable para su economía. Su nuevo nombramiento dará beneficios a su empresa. No deje pasar los días sin acudir a sus revisiones.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Antes de confiarse a alguien, cerciórese de su discreción. Intente ser más frío con los asuntos económicos. En el trabajo, puede aspirar al puesto que desea. Recuperará la vitalidad y el optimismo que le faltaban.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Los asuntos sentimentales siguen un buen curso. Económicamente, la falta de previsión le puede llevar a la ruina. En el trabajo, le reconocen sus méritos. No deje que el estrés le juegue una mala pasada.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Gran satisfacción porque se consolida su relación. Lea las páginas económicas del periódico, aprenderá mucho. No piense más en ese asunto profesional y cálmese. Evite comer fuera de casa.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Hoy será mejor que se olvide del amor. Día positivo para todo lo relacionado con el dinero. Los astros le ayudan a conseguir sus objetivos profesionales. El exceso de ejercicio puede dañar sus articulaciones.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Déjese llevar por su pareja, en algunas ocasiones. Acaban los malos tiempos, su economía se recupera. Toda iniciativa laboral tendrá éxito. Su ritmo de vida le lleva a descuidar un poco su salud.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

La aventura le llama a gritos, disfrútela. Si ahorra, pronto podrá hacer esa compra deseada. Tenga siempre presente que nadie es imprescindible. Los malos hábitos alimenticios deben desaparecer.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Aproveche los rayos de Venus para ampliar relaciones. Los gastos extras no van a hacer peligrar su economía. Pronto cambiará de lugar de trabajo, no se desespere. Le sonríen los astros, no se preocupe por su salud.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Las posibles conquistas caerán con enorme facilidad. Gaste sin miedo, luego no le faltará. Súbase al carro tecnológico o no será competitivo. Reduzca las salidas nocturnas.

