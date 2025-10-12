Ruta 130: un motociclista grave tras chocar contra un camión

Motociclista permanece internado en el hospital Santa Rosa de Villaguay, en grave estado tras chocar con camión que hizo maniobra indebida en Ruta 130

Un motociclista de 51 años se encuentra internado con heridas de gravedad tras chocar su moto Motomel 150 CC contra un camión Scania, con acoplado, en la ruta 130. Según las primeras informaciones el siniestro vial se produjo el sábado por la noche, a la altura del kilómetro 88, en jurisdicción de Villa Domínguez, departamento Villaguay.

El siniestro se habría producido por una maniobra indebida del camionero que no advirtió el paso de la motocicleta, impactando ésta contra el lateral derecho del vehículo de mayor porte.

El herido fue trasladado con politraumatismos al hospital Santa Rosa de Villaguay, donde permanece internado en grave estado con diagnóstico reservado. En tanto, el camionero de 48 años resultó ileso. Ambos hombres están domiciliados en Villaguay.

Personal de la comisaría Villa Domínguez, de la División Policía Científica y de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial quienes realizaron las pericias de rigor y el test de alcoholemia al conductor del camión, que resultó negativo.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Villaguay.