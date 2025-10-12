Uno Entre Rios | Ovación | Liga Paranaense

Jornada completa por la Liga Paranaense

Este domingo se disputará la novena fecha del certamen masculino y la séptima del femenino de la Liga Paranaense. Patronato y Belgrano el destacado.

12 de octubre 2025 · 07:27hs
Patronato-Belgrano

Patronato en fotos

Patronato-Belgrano, el destacado de la novena fecha de la Liga Paranaense

La Liga Paranaense de Fútbol (LPF) tendrá acción este domingo. De manera íntegra se disputará la novena fecha del Torneo Clausura de fútbol masculino y la séptima fecha del campeonato femenino. Entre los varones se destaca el clásico entre Patronato y Belgrano.

El Negro es el líder del certamen, mientras que el Mondonguero atraviesa un andar irregular e intentará quitarle el invicto al puntero.

River  va por una victoria ante Sarmiento.

Un River diezmado recibe este domingo a Sarmiento

Las docentes entrerrianas fueron distinguidas por su creatividad e innovación pedagógica.

Premiaron a dos docentes entrerrianas,en feria nacional, por proyectos innovadores

Los partidos de Primera se jugarán desde las 15.30, con los duelos preliminares de Sub 23 desde las 13.30. Los encuentros serán: Patronato-Belgrano, Neuquén-Los Toritos, Instituto-Palermo, Peñarol-Oro Verde, Don Bosco-Argentino Juniors, Universitario-San Benito (en Argentino Juniors) y Camioneros-Sportivo Urquiza (en Toritos). Libre, Atlético Paraná.

El femenino de la Liga Paranaense

Por otra parte, en el certamen femenino, los partidos serán los siguientes: a las 9, Escuelas River Paraná-San Rafael (en Leguan); a las 11 Neuquén-Arenas FC y Universitario-Academia Crack; a las 10.30, Atlético Paraná-Don Bosco (en Peñarol); a las 15.30, Asociación River Paraná-San Benito de Paraná (en Ministerio), Belgrano-Camioneros (en Sportivo Urquiza) y Oro Verde-San Benito.

