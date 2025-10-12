Jornada completa por la Liga Paranaense

Este domingo se disputará la novena fecha del certamen masculino y la séptima del femenino de la Liga Paranaense. Patronato y Belgrano el destacado.

La Liga Paranaense de Fútbol (LPF) tendrá acción este domingo. De manera íntegra se disputará la novena fecha del Torneo Clausura de fútbol masculino y la séptima fecha del campeonato femenino. Entre los varones se destaca el clásico entre Patronato y Belgrano.

El Negro es el líder del certamen, mientras que el Mondonguero atraviesa un andar irregular e intentará quitarle el invicto al puntero.

Los partidos de Primera se jugarán desde las 15.30, con los duelos preliminares de Sub 23 desde las 13.30. Los encuentros serán: Patronato-Belgrano, Neuquén-Los Toritos, Instituto-Palermo, Peñarol-Oro Verde, Don Bosco-Argentino Juniors, Universitario-San Benito (en Argentino Juniors) y Camioneros-Sportivo Urquiza (en Toritos). Libre, Atlético Paraná.

El femenino de la Liga Paranaense

Por otra parte, en el certamen femenino, los partidos serán los siguientes: a las 9, Escuelas River Paraná-San Rafael (en Leguan); a las 11 Neuquén-Arenas FC y Universitario-Academia Crack; a las 10.30, Atlético Paraná-Don Bosco (en Peñarol); a las 15.30, Asociación River Paraná-San Benito de Paraná (en Ministerio), Belgrano-Camioneros (en Sportivo Urquiza) y Oro Verde-San Benito.