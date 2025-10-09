El horóscopo para este jueves 9 de octubre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este martes 7 de octubre de 2025

El horóscopo para este miércoles 8 de octubre de 2025

Día de comprensión y placidez amorosa. Reserve dinero para más adelante, puede que lo necesite. Ese trabajo requiere un mayor esfuerzo por su parte. Al menos duerma ocho horas diarias.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

La amistad puede hoy ser fuente de satisfacciones. Reponga su economía antes de gastar sin medida. Vuélquese en nuevos proyectos laborales. Cualquier momento libre es bueno para mover su cuerpo.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

La familia le va a tener bastante pendiente de ella. Las inversiones con sus socios le reportan ingresos extras. Los mejores trabajos llegarán a través de los amigos. Los paseos al aire libre son buenos siempre.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Demuestre sus sentimientos a su pareja. Revise bien los pros y los contras de adquirir esa «ganga». Aceptarán todas sus propuestas profesionales. Dolores de espalda, especialmente si juega al tenis.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Reflexione sobre la actitud que mantiene con el ser amado. No se engañe a sí mismo, sus cuentas van mal. Laboralmente, día muy movido. Dispone de reservas energéticas, no las agote.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Su trabajo hace que tenga abandonada a su pareja. Realice gastos de envergadura en su casa, es el momento. Cumpla con su horario laboral o tendrá problemas. Las articulaciones pueden resentirse.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Estará en su salsa en fiestas y saraos, acabará con las penas. Le conviene realizar movimientos en sus cuentas bancarias. Su jefe estará encantado con su trabajo. Perfecto estado físico gracias a su resistencia natural.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Tendencia a caer en la monotonía sentimental. Momento delicado en cuestiones económicas. Su posición en el trabajo se verá fortalecida. Las corrientes pueden darle un susto.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Querrá compartir más tiempo con su familia. Progresa económicamente. Vida profesional enriquecedora. La dentadura puede causarle problemas; vaya al dentista.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Las escenas de celos deterioran su relación. Gran intuición para hacer inversiones rentables. Se adaptará a las nuevas exigencias del trabajo. Cuidado con los excesos alimenticios.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Los amigos serán hoy fuente de inspiración y de alegría. Buen día en los juegos de azar. Actúe con calma, ya que su empresa sufrirá cambios. El exceso de actividad no es aconsejable, relájese.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Introduzca novedades en su relación sentimental. Con su intuición tendrá mucha suerte en los juegos de azar. Tenga decisión para mostrar su creatividad laboral. Para estar en forma, nada como hacer ejercicio.