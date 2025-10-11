Golpes que tuvieron un objetivo altruista en el Club Estudiantes

En el Club Estudiantes se desarrolló la quinta edición del certamen en el que lo recaudado será destinado a la Fundación Crisálida.

Josefina Williner, del Club de Campo El Paso, fue una de las más de 100 participantes del certamen que se desarrolló en el Club Estudiantes.

El Club Estudiantes de Paraná realizó la quinta edición del torneo de golf solidario a beneficio de la Fundación Crisálida, entidad dedicada a la oncología y cuidados paliativos para niños y adolescentes. El certamen recreativo se llevó a cabo en las canchas de la entidad Albinegra.

La jornada contó con la participación de jugadores y jugadoras de distintas categorías, en un clima de competencia y solidaridad. Además, se ofrecieron premios especiales y actividades sociales al finalizar el juego. Hubo premios para el primer y segundo puesto de cada categoría.

El certamen contó con la participación de unos 100 golfistas. Vale destacar que desde la organización del certamen fijaron una tarifa de inscripción para Premium de 50 mil pesos y única de 60 mil pesos, y que todo lo recaudado será a beneficio de Fundación Crisálida, que tanto trabaja para acompañar a niños y adolescentes, y sus familiares.

Golf 4 Gentileza Claudio Rodríguez-Prensa Golf CAE

Las categorías de Damas fueron Primera hasta 25 handicap (primera Rosana Mereles con 67 golpes, segunda Silvina Pastori con 71) y 26 a 59 (primera Estefanía Ferrante con 78 y Nora Abib con 81).

Las divisiones entre los Caballeros fueron Primera hasta 9 handicap (primero Diego Rodríguez con 69 golpes y segundo Enrique Herrlein con 75), 10 a 16 (primero Rubén Herrlein con 72 y segundo Ramiro Martínez con 74), 17 a 24 (primero Luis Bonfil con 62 y segundo con 72), 25 a 36 (Emanuel Misere con 66 y José Petric con 70) y +37 handicap (primero Oscar Minni con 75 golpes).

También se informó que se registraron premios especiales, en Mejor Approach para Damas (ganadora Norma Schumacher con 14 handicap) y Caballeros (ganador Daniel Trulls con 12 handicap) y el Mejor Scratch de Damas (ganadora Anna Herrlei con 81 golpes) y Caballeros (ganador Enrique Fernández con 75 golpes).

El certamen en el Club Estudiantes fue un éxito

golf 3 Gentileza Claudio Rodríguez-Prensa Golf CAE

“Fue la quinta edición del Abierto de Crisálida, que como el nombre dice es abierto a todos los clubes. A través d la Federación de Golf, de la cual soy Presidente, invitamos a gente de toda la provincia. También vinieron deportistas de Santa Fe, Córdoba y también participó gente de China que se sumó al campeonato cuando se enteró el fin del mismo. Este torneo tiene como principal objetivo juntar fondos para la Fundación Crisálida. Ha sido un éxito ya que fueron más de 100 participantes y hemos puesto un precio de inscripción mucho más alto de lo que habitualmente se cobra, ya que se trató de un encuentro solidario que otorgó muchos premios gracias al apoyo de nuestros sponsors. Lo seguiremos haciendo año tras año para continuar juntando fondos para apoyar esta gente que hace un trabajo maravilloso, porque son madres que convirtieron el dolor en amor, ya que muchas de ellas perdieron a sus hijos por culpa del cáncer y hoy trabajan para ayudar a otros chicos enfermos y a sus familiares”, expresó al finalizar la competencia Guillermo Mulet, en diálogo con UNO.

“La cancha, que puede admitir 110 o 120 personas, estuvo completa –prosiguió el dirigente–. Fueron tantos los inscriptos que generó un retraso en la competencia, porque una partida de 18 hoyos no demora mucho más de cuatro horas y ahora llevamos casi cinco horas y media. El día nos acompañó, la gente del restó del club siempre colabora y nos colocó las carpas. Todos ponemos lo mejor de cada uno para que este torneo crezca año tras año y eso genere mayores recaudaciones para la Fundación Crisálida”.

Golf 2 Gentileza Claudio Rodríguez-Prensa Golf CAE

“Fue una jornada calurosa pero que se disfrutó. No es un campeonato regular, sino que la gente viene predispuesta a divertirse y pasarla bien independientemente de los resultados. Por su puesto que todos quieren ganar, pero no es lo que más importa en este evento. Además esta es una cancha desafiante y difícil, a tal punto que el Pato Cabrera hizo +7 cuando vino y luego ganó el Masters de Augusta. Los competidores disfrutaron de una tarde muy linda y colaboró con gente que trabaja de manera desinteresada para ayudar a las familias que están pasando un mal momento”, concluyó Mulet.

En el cierre de la competencia

asado con cuero Víctor Ludi/UNO

Al finalizar, los deportistas degustaron una vaquillona con cuero asada, que fue el cierre de una extenuante jornada en la que el calor tomó preponderancia. Además hubo sorteos y remates de premios.