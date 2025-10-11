Misteriosa desaparición: un chofer, un pasajero enigmático en Concordia y un auto incendiado en Córdoba

La Policía halló incendiado el vehículo en el que viajaba Martín Sebastián Palacio, desaparecido mientras se dirigía desde Buenos Aires a Concordia.

La ciudad de Concordia se convirtió en el escenario central de una inquietante historia que combina un viaje de transporte privado, un cliente misterioso y la desaparición de un conductor cuyo vehículo fue hallado completamente incendiado en Córdoba. El caso mantiene en vilo a las fuerzas de seguridad de al menos tres provincias, mientras crece la incertidumbre sobre el paradero de Martín Sebastián Palacio, un chofer de 49 años.

Palacio, oriundo de Córdoba pero residente en Buenos Aires, trabaja realizando traslados ejecutivos y viajes personalizados en su Toyota Corolla. El lunes pasado recibió una propuesta: debía buscar a un pasajero en la terminal de ómnibus de Concordia y llevarlo hasta la ciudad de Santa Fe. Por ese viaje, le pagarían 1.500.000 pesos.

Según relató su hermana, con quien mantenía contacto frecuente, el conductor le comunicó todos los detalles del encargo y el monto acordado. Sin embargo, una vez que arribó a Concordia, Palacio cortó todo tipo de comunicación. Alarmada por la falta de noticias, la mujer se dirigió a la Policía en Córdoba para denunciar la desaparición, pero no recibió una respuesta inmediata. Por su cuenta, viajó hasta Concordia y formalizó la denuncia el martes pasado ante la Jefatura Departamental local.

Investigación policial

A partir de ese momento, comenzó una intensa investigación policial. El análisis de las cámaras de seguridad permitió confirmar que Palacio efectivamente llegó a la terminal de Concordia y recogió a un hombre que lo esperaba con varias valijas. Luego, ambos partieron rumbo norte, saliendo de la ciudad por la ruta provincial 22 en dirección a Federal.

El viernes llegó un dato clave: el Toyota Corolla de Palacio fue hallado totalmente incendiado en la ciudad de Córdoba. El descubrimiento provocó un giro en la investigación, que ahora intenta determinar si el chofer y su pasajero lograron salir de Entre Ríos y cómo llegaron hasta Córdoba. En paralelo, la Dirección de Prevención y Seguridad Vial analiza las cámaras de los puestos camineros en puntos clave como el Túnel Subfluvial o Paso Telégrafo.

La identidad del pasajero que contrató el viaje sigue siendo un misterio. Las autoridades mantienen activos los operativos de búsqueda y no descartan ninguna hipótesis.