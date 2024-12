Estrella de OnlyFans tuvo sexo con 101 hombres en un día y va por los 1.000

only f un Lily Phillips.jpg

Aunque la joven inicialmente mostró entusiasmo, las imágenes filmadas poco después del evento revelan un panorama distinto: Phillips rompió en llanto, describiendo la experiencia como “robótica” y admitiendo haber “desasociado” sus emociones durante el proceso. El documental, titulado I Slept With 100 Men in One Day, ha generado millones de visualizaciones y una avalancha de críticas.

El proyecto, realizado en Londres y difundido en plataformas o redes sociales como YouTube y TikTok, desató un encendido debate sobre los límites del contenido para adultos, la salud mental y la presión económica en la era digital.

only f un.jpg

Estrella digital

Desde que comenzó su carrera como creadora de contenido para adultos a los 18 años, la británica se ha enfrentado a críticas por sus proyectos inusuales. Sin embargo, el reto de acostarse con 101 hombres en un día marcó un punto de inflexión en su trayectoria.

En sus propias palabras, la idea surgió como una forma de “romper barreras” y aumentar su popularidad. El evento fue organizado con precisión: su asistente personal programó encuentros con 200 hombres para cubrir posibles ausencias, reservando un Airbnb de dos habitaciones en Londres para el rodaje. Cada participante tenía un máximo de cinco minutos, aunque este tiempo se redujo a dos minutos cuando el cronograma se vio afectado. Phillips relató que el cansancio y la falta de conexión emocional se hicieron evidentes desde el primer tercio del día.

El documental que generó la polémica

only f un 1.jpg

Las grabaciones del documental muestran un lado vulnerable de Phillips pocas horas después de finalizado el desafío. Con los ojos llenos de lágrimas, confesó sentirse “vacía” y comparó la experiencia con ser “una prostituta”, una afirmación que sorprendió incluso al propio documentalista.

“Pensé que tal vez en el futuro recordaría este día con tristeza, pero no tan inmediatamente después”, comentó en el documental. La joven admitió que, tras el encuentro número 30, los episodios se volvieron automáticos, llevándola a un estado de “desconexión” emocional. “Si no tuviera los videos, no sabría que hice todo eso”, expresó, subrayando lo “extraño” que resultó el proceso. También reconoció sentirse culpable por no haber cumplido con las expectativas de algunos hombres, quienes reclamaron haber recibido menos tiempo del prometido.

La publicación del documental desató reacciones intensas en redes sociales. Algunos usuarios calificaron la experiencia de “autoagresión” y pidieron una mayor regulación del contenido en plataformas como OnlyFans. La comentarista conservadora Lois McLatch criticó a Phillips en X (antes Twitter), señalando que “las plataformas como OnlyFans convierten a las mujeres en muñecas plásticas” y pidiendo la prohibición del sitio.

only f un Lily Phillips 1.jpg

Otros, en cambio, se mostraron preocupados por el bienestar mental de la creadora. Un usuario en X comentó: “Ver este documental me rompió el corazón. No creo que haya entendido las consecuencias emocionales de lo que estaba haciendo”.

Pese a las críticas y el impacto emocional evidente, Phillips anunció un nuevo proyecto aún más controvertido: acostarse con 1.000 hombres en 24 horas. El evento, que buscará batir un récord mundial establecido en 2004, está programado para enero de 2025 y será transmitido en vivo por su cuenta de OnlyFans. Phillips expresó su entusiasmo por el nuevo desafío, calificándolo de “un verdadero récord mundial”. Sin embargo, esta declaración ha profundizado la controversia, reavivando el debate sobre los límites del contenido extremo en la era de las redes sociales.