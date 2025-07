En 10 años, la formación docente creció 54% y la de alumnos un 1%

Informe

El documento analiza datos del Relevamiento Anual de la Secretaría de Educación nacional y destaca que en 10 años, aumentó un 54% la cantidad de docentes egresados, y solo 1% la cantidad de alumnos en inicial, primaria y secundaria. También se redujo un 5% la cantidad de estudiantes de docencia, pero subió un 2% la cantidad de institutos de formación docente. El informe advierte que no hay información pública sobre la especialidad que estudian, la cantidad de años que les demanda hacer la carrera, y para ser docentes de qué nivel, lo que permitiría construir mejores diagnósticos y diseñar políticas más efectivas. Sin embargo, este número no es parejo en todas las provincias y no discrimina por materias y ciclos. "Buenos Aires tiene un aumento del 3%. Uno tiene que saber que esto está concentrado fundamentalmente en Buenos Aires, en Catamarca, en Chaco, y tenés otras provincias donde la subida de egresos es muy chiquita, como en el caso de Entre Ríos", contó la docente a UNO y agregó que si bien saben que hay mas personas recibidas, no saben cuánto tiempo duran en la carrera para hacerlo. Además, intuye que tiene que ver con la facilidad que tienen actualmente las carreras para terminarlas.

Nivel académico

La especialista no considera que haya un mal nivel académico. Sin embargo, ve que falta formación en la planificación estratégica: "Podemos ajustar cuestiones en las carreras docentes donde hay superposición de contenidos; podemos mirar de qué forma estamos exigiendo algunas cuestiones. No creo que esa sea la llave de la gran transformación educativa. Yo creo que la llave de la gran transformación pasa por una mayor inversión y saber de qué forma estamos cubriendo los cargos".

Crisis docente

"Para la Unesco, en el 2030, van a estar faltando en el mundo 44 millones de docentes. Esa es una alerta. Por la escasez,el abandono de la profesión y la huída que se produce de la profesión docente. Perdón por el término, pero es lo que es: una huída por las condiciones laborales y salariales" explicó la formadora sobre la falta que hacen los profesores y maestros en la región y agregó: "Evidentemente acá hay un problema que es la planificación estratégica, que nos obliga a mirar más allá del número duro. Porque esas cifras dicen que sobran docentes. Pero no cualquiera que esté en el sistema te va a decir las tremendas dificultades que tienen para cubrir cargos y horas en un montón de escuelas del país". Postay resaltó que en muchos casos, en las escuelas públicas, no hay clases porque no hay docentes pero no es por la falta de formación sino por la burocracia.

En ese sentido, explicó que la política nacional de déficit cero afecta directamente a la Educación: "Me parece bien que uno ajuste cuando no le alcanza, pero a veces uno ajusta en cosas que necesita sí o sí darle a recursos, como por ejemplo la educación. Es una obligación del Estado".