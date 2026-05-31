Salud advierte sobre nuevos productos con nicotina y sus efectos nocivos y adictivos

En el Día Mundial Sin Tabaco, Salud pone el foco en los nuevos productos con nicotina y sus efectos nocivos y adictivos. Aumentó el consumo en adolescentes

En el Día Mundial Sin Tabaco, Salud pone el foco en los nuevos productos con nicotina y sus efectos nocivos y adictivos. Aumentó el consumo en adolescentes

En el Día Mundial Sin Tabaco, Salud pone el foco en los nuevos productos con nicotina y sus efectos nocivos y adictivos. Aumentó el consumo en adolescentes

Paulatinamente se ha incrementado el uso de cigarrillos electrónicos, sistemas de tabaco calentado y bolsas de nicotina. En ese contexto y en el marco del Día Mundial Sin Tabaco, el Ministerio de Salud de Entre Ríos invitó a los establecimientos sanitarios a realizar actividades de concientización sobre el potencial adictivo y nocivo de estos productos.

Bajo el lema "Desenmascaremos su atractivo: contrarrestemos la adicción al tabaco y la nicotina", se conmemora el 31 de mayo el Día Mundial sin Tabaco como oportunidad para visibilizar las estrategias comerciales de la industria tabacalera para captar a una mayor cantidad de jóvenes e incorporarlos a un ciclo de adicción mediante el consumo de distintos dispositivos.

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"Debemos tener conciencia de que cualquier producto que contenga nicotina y tabaco genera dependencia, eleva el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y es tóxico, tanto para quienes lo inhalan como para el medioambiente", señaló la referente del Programa Entre Ríos Libre de Humo de Tabaco de la Dirección de Estrategias Sanitarias de la cartera de Salud, Cynthia Wolosko.

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Asimismo, Wolosko puntualizó que, en el caso de los adolescentes, "su consumo provoca trastornos en el aprendizaje, ansiedad y mayor susceptibilidad a la depresión, entre otras afecciones. Bajo cualquier presentación, estos productos perjudican la salud, generan adicción, inducen al consumo múltiple y atraen nuevos consumidores bajo la premisa de que contribuyen al cese tabáquico".

Ante este escenario, se invitó a hospitales y centros de salud a realizar actividades para sensibilizar, visibilizar y concientizar a la comunidad sobre la existencia de distintos productos de tabaco, sus efectos y la normativa existente, ya que continúa prohibido su uso en espacios cerrados con acceso al público (Ley Nº 10.945).

Tabaco consumo adolescente

Cifras de consumo adolescente

De acuerdo con los indicadores globales de consumo en adolescentes de entre 13 y 15 años elaborados en el reporte `La Epidemia Global de Tabaco´ (por su nombre en inglés The Global Tobacco Epidemic 2025) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima en 40 millones la cantidad de jóvenes que consumen algún tipo de producto de tabaco; de ellos, 15 millones utilizan dispositivos electrónicos o calentadores de tabaco.

A nivel nacional, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) actualizó a mediados de 2025 la encuesta en población escolar. Sobre un total de 2.189.571 estudiantes menores de 15 años, 678.761 (el 31 por ciento) consumieron nicotina alguna vez en su vida. El consumo es mayor entre mujeres que entre varones, tanto en calentadores de tabaco (21 por ciento vs 19,7 por ciento) como en cigarrillos electrónicos (30 por ciento vs 27,7 por ciento).

Además, otras entidades vinculadas a la lucha contra el tabaco realizaron estudios recientes que corroboran el consumo de bolsas de nicotina, con una prevalencia actual de 1,9 por ciento (sobre 3.100 estudiantes).