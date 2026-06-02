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Horóscopo del martes 2 de junio de 2026

Este es el horóscopo correspondiente al martes 2 de junio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

2 de junio 2026 · 07:40hs
Horóscopo del martes 2 de junio de 2026

Este es el horóscopo correspondiente al lunes 1 de junio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Astrología. Este es el horóscopo correspondiente al lunes 1 de junio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Horóscopo del lunes 1 de junio de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al domingo 31 de mayo de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Horóscopo del domingo 31 de mayo de 2026

Si no tiene pareja, buen momento para los romances. Estabilidad es la palabra que define su situación económica. Estudie cuidadosamente la situación de su negocio. Para combatir la tensión diaria, estaría bien darse un masaje.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Los asuntos del corazón le causan quebraderos de cabeza. Le devuelven una suma que olvidó que había prestado. Estará muy sutil en el terreno profesional. Esas clases de natación darán descanso a su espalda.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Su pareja está esperando una caricia, no sea tan arisco. Busque la fórmula de aumentar su economía. Sus nuevas ideas le servirán mucho en su trabajo. Su piel necesita cuidados, no escatime ni tiempo ni dinero.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

La vida social será muy estimulante. Buen momento económico. Llegan cambios en su lugar de trabajo. Abuso en la práctica del deporte, podría sufrir alguna lesión.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Escuche a los demás; mejorarán sus relaciones. Un pariente saldrá al quite con un aporte económico extra. En el trabajo, admirarán su buen hacer. Modere la dosis de tabaco, puede tener afonía.

LEER MÁS: Horóscopo del lunes 1 de junio de 2026

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Sus seres queridos están encantados con su talante positivo. Si tiene una deuda que saldar, es el momento. Sus ideas laborales van a ser aceptadas y aplaudidas. Llame a sus amigos, su estado de ánimo mejorará. Debido a su carácter nervioso, sufrirá de insomnio.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Los amigos le decepcionarán, han intentado utilizarle. Plantéese pedir un préstamo a una persona de confianza. Por fin consigue ese turno que tanto deseaba. El pescado le repondrá el fósforo que le hace falta.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Poca tranquilidad en el terreno amoroso. Interesantes relaciones con personas poderosas. Es importante que colabore con sus compañeros y se calme. Jornada excelente para empezar a poner a punto su belleza.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Cuenta con el apoyo decidido de sus seres queridos. Ahorre, ya que puede tener gastos con los que no contaba. Posibilidades de que le asciendan. Se encuentra bien de salud, siga cuidándose.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Tiene muchas posibilidades de encontrar a su amor. Ponga al día sus cuentas antes de gastar alegremente. Jornada laboral fecunda en ideas y proyectos con mucho futuro. Los kilos de más se acumulan en los lugares no deseados, muévase.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Su estado de ánimo se irá tranquilizando. Hoy se estabiliza su economía. Es una persona con éxito y consolidará su posición laboral. Pletórico de energía y vitalidad.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Olvídese de los problemas familiares y céntrese en su pareja. Vigile lo relacionado con la economía. Sea paciente, los jefes pueden estar alterados. Temple sus nervios y relájese.

Horóscopo junio Signo
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