Este domingo fue detenido un docente concordiense dedicado a la enseñanza de la música. Sobre él pesaba un pedido de captura por la presunta comisión del delito de grooming.
Detuvieron en Concordia a un docente acusado de grooming
Según los primeros indicios recabados por el periodista Juan Ignacio Segovia, el mencionado profesor habría intentado contactarse con la misma menor que provocó, en octubre último, su desplazamiento de un colegio de gestión privada de Concordia.
El operativo para detenerlo fue realizado por personal policial en el domicilio del hombre que además tiene un espacio artístico con sala de grabación y dicta clases particulares de canto, piano y guitarra, en calle Damián P. Garat, en la zona céntrica de la ciudad, consignó Concordia Policiales.
Sobre el grooming
El grooming es la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño, niña o adolescente mediante el uso de Internet, a través de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos como redes sociales, páginas web, aplicaciones de mensajerías como whatsapp, etc.
Se refiere a situaciones en las que un adulto contacta a un menor de edad, a través de Internet, mediante la manipulación o el engaño, y ocultando su edad; logra que el niño o niña realicen acciones de índole sexual.
La palabra grooming deriva del verbo inglés groom, que se refiere a conductas de “acercamiento o preparación para un fin determinado”. Los datos que publicamos voluntariamente y los que publican terceros sobre nosotros dejan una huella -que difícilmente se puede borrar- y nos expone abiertamente. Muchos de nuestros datos circulan en el mundo virtual, pero sus consecuencias son absolutamente reales.