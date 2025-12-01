Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Periodista

El periodista de 15 años que relató la final desde un cerro de Lima

El periodista de 15 años, Cliver Huamán viajó 18 horas hasta Lima, Perú, impulsado por un sueño: narrar la final de la Libertadores, pero no pudo acreditarse

1 de diciembre 2025
Cliver Huamán, mejor conocido como “Pol Deportes”, soñaba con cubrir la final de la Libertadores como cualquier periodista deportivo. Viajó desde su tierra natal en Andahuaylas hasta Lima, Perú, impulsado por un sueño: narrar la final continental pero le negaron la acreditación por su edad.

Eso no lo detuvo. El Sábado subió a uno de los cerros que rodean el Estadio Monumental, instaló su trípode con el celular y un aro de luz y desde allí transmitió el partido en su TikTok. Su transmisión se volvió viral y miles destacaron la pasión profesional del joven realtor. También se hizo hincapie en las escasas cabinas profesionales en los estadios.

Durante la transmisión, su relato alcanzó picos de 4.7 mil espectadores en simultáneo, mientras sus videos se disparaban en vistas: la grabación original ya supera el millón de reproducciones, y su cobertura del gol del triunfo acumuló casi dos millones de visualizaciones. Lejos de ser un mero acto de fanatismo, su narración se convirtió en un fenómeno viral que llamó la atención de medios locales e internacionales por su autenticidad y emoción, publica El Comercio de Perú.

Pero la historia de Cliver va más allá del éxito en redes. Su origen humilde —trabajó desde niño en la chacra para ayudar a su familia—, y su raíces quechuas, le han dado una identidad propia. Conversador en castellano y quechua, ha expresado su deseo de llegar algún día a narrar un partido de la selección peruana en televisión. Su actitud demuestra que la pasión y el esfuerzo pueden abrir caminos insospechados.

Con solo 15 años, Pol Deportes dejó una lección gigante al convertirse en un símbolo de resiliencia, de creatividad y de inspiración.

