SMN: sigue el tiempo inestable y el calor

Persiste el alerta amarillo del SMN por tormentas fuertes para este lunes y sigue el calor. La temperatura trepará a 34 grados durante la semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este lunes por la madrugada tormentas fuertes, chaparrones por la mañana y para la tarde y noche el cielo permanecerá mayormente nublad. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 21 y los 25 grados y el viento soplará del sudeste en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora, rotando hacia el sector este por la tarde. Persiste el alerta amarillo del SMN por tormentas fuertes para este lunes y sigue el calor.

Para este martes se prevén temperaturas de entre 16 y 27 grados, cielo parcialmente nublado durante toda la jornada con vientos soplando el sector sur.

Para el miércoles se espera un leve aumento de la temperatura con mínimas de 15 y máximas de 31. El cielo estará ligeramente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán del sector este rotando al sudeste.

Para el jueves la temperatura se ubicará entre los 18 y los 30 grados, con cielo ligeramente nublado durante la mañana y algo nublado por la tarde y por la noche. Los vientos soplarán del sector norte.

El viernes se prevé cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado durante la tarde y la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 19 y los 31 grados y el viento predominará del noroeste rotando al noreste.

Para el sábado se espera otro pico con temperaturas mínima de 25 y máxima de 33 grados. El cielo se presentará parcialmente nublado durante toda la jornada y los vientos predominarán dese el noreste rotando al este.

El domingo la temperatura mínima será de 23 grados y la máxima trepará a los 34 grados, con cielo, mayormente nublado durante toda la jornada y vientos del sector este.