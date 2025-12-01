Brasil: Leona mató a un joven en un zoológico

El joven eludió la seguridad del zoológico e ingresó al recinto del animal. Ocurrió en el Parque Zoobotânico Arruda Câmara, en João Pessoa, Brasil

El joven había eludido la seguridad del lugar e ingresó en el recinto del animal trepando por una palmera. Ocurrió en el Parque Zoobotânico Arruda Câmara, en João Pessoa, Brasil

Una leona atacó y mató este domingo por la mañana a un hombre que ingresó a su recinto descolgándose por una palmera . El hecho ocurrió en un zoológico de la ciudad de João Pessoa , la capital del estado de Paraíba, en Brasil.

Según la Alcaldía local, el joven de 19 años, cuyo nombre no trascendió, eludió las medidas de seguridad del lugar al escalar un muro de más de 6 metros de altura. Tras esa primera hazaña, atravesó las vallas de seguridad, se descolgó de un árbol y descendió por él hasta ingresar al recinto del animal.

El suceso quedó registrado por las cámaras de los visitantes, que grabaron el instante en que la leona lo atrapó entre sus garras y lo descolgó del árbol. Aunque el momento del ataque queda oculto por un muro, por un momento puede verse cómo el hombre se incorpora e intenta escapar, antes de que la leona vuelva a tomarlo.

Leona Brasil

La Policía Militar y el Instituto de Ciencias Forenses de Paraíba (IPC) acudieron al lugar tras el ataque, en donde constataron que el hombre, quien presuntamente habría tenido problemas de salud mental, murió producto de las heridas.

Algunos asistentes del parque compartieron más videos tomados en instantes posteriores al ataque en los que se veía cómo el personal del lugar apartaba a la leona del cuerpo asustándola con el humo de lo que parecía ser un matafuegos.

En tanto desde el parque emitieron un comunicado en el que informaron que Leona, la leona que atacó al joven, "se encuentra bien y seguirá recibiendo todos los cuidados necesarios", que "no muestra comportamiento agresivo fuera del contexto del incidente" y que en ningún momento consideraron la posibilidad de sacrificarla.

"Tras el incidente, fue evaluada de inmediato por el equipo técnico y permanece bajo observación y monitoreo continuo, ya que experimentó un alto nivel de estrés", sostuvieron.

En otro comunicado emitido más temprano, desde el parque lamentaron "lo ocurrido en la mañana de este domingo". "Un hombre invadió deliberadamente el recinto de la leona, causándole la muerte", indicaron y expresaron su solidaridad con la familia y amigos del joven.

Además, afirmaron que tan pronto como se reportó el incidente, "el parque fue cerrado de inmediato, siguiendo todos los protocolos de seguridad" y que "los equipos contactaron a las autoridades competentes y brindaron el apoyo necesario para la asistencia y el trabajo del equipo forense".

Aunque no informaron fecha para la reapertura de las instalaciones, agregaron que el cierre del lugar continuará hasta que finalicen de las investigaciones y los procedimientos oficiales. "Reiteramos que el parque sigue rigurosos estándares técnicos y protocolos de seguridad, y estamos cooperando plenamente con todos los organismos responsables para esclarecer los hechos", añadieron.

Además, agregaron que el equipo del parque, compuesto por veterinarios, cuidadores y técnicos, está completamente dedicado al bienestar de Leona, para asegurándose de que se recupere, se estabilice emocionalmente y retome su rutina de forma segura.

Desde el zoológico destacaron además que el recinto de la leona "tiene más de 8 metros de altura, con vallas reforzadas y todas las barreras técnicas diseñadas para garantizar la protección de los animales y los visitantes" y que el incidente "fue completamente impredecible, fuera de cualquier escenario habitual del parque".

Leona Brasil joven

Leona, la leona

La leona que este domingo atacó al joven en el zoológico brasileño tiene 18 años. Nació en 2007 en el mismo parque en el que reside actualmente. Según indican desde las redes del lugar, es un animal exótico a quien los cuidadores llaman, cariñosamente, Leona.

"Leona es una chica muy vanidosa, sigue su dieta al pie de la letra, le encanta participar en ejercicios de acondicionamiento y se pasea por su recinto con su elegante porte al anochecer", sostiene uno de los posteos sobre el animal, que data de junio del 2020.

Leona no vive sola. Desde 2023 comparte su recinto con Mimí, otra hembra de 20 años de su misma especie que fue trasladada del zoológico de Teresina. En los videos que se viralizaron este domingo, sin embargo, Mimí no aparece.

Según había afirmado el director del parque, se esperaba que la llegada de Mimí mejorase la calidad de vida de Leona. "Con la compañía de una nueva amiga, tendrá la oportunidad de interactuar, jugar y establecer vínculos sociales, lo que sin duda contribuirá a su calidad de vida y bienestar", había afirmado en 2023 tras el arribo del nuevo ejemplar.