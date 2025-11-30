Ana D'Angelo: una vida marcada por la militancia, el deporte y la memoria familiar

En el marco del ciclo Entrevista UNO a UNO , Ana D’Angelo visitó radio La Red Paraná y repasó una trayectoria que combina política, docencia, deporte y una fuerte identidad familiar ligada al club Atlético Paraná. Con una mirada reflexiva sobre su recorrido y sobre el presente del país, compartió vivencias que permiten comprender un tiempo histórico y un modo de entender el compromiso social.

D’Angelo nació en Paraná y cursó la primaria y la secundaria en el Colegio Nuestra Señora del Huerto. Recordó aquellos años como una etapa de gran unión entre compañeras, marcada por el clima político de la época y por la apertura a la participación estudiantil. Finalizó el secundario en 1974 y se trasladó a Corrientes, donde cursó el profesorado de Educación Inicial. La decisión de estudiar fuera de la provincia se relacionó, en parte, con la experiencia de su hermano, quien había iniciado Medicina en la misma ciudad.

En el diálogo destacó la influencia de sus padres, a quienes describió como personas dedicadas y presentes. Contó que, al recibirse, su familia le cedió el piso superior de la casa para instalar un jardín de infantes privado al que llamó Rayuela. En un contexto en el que no abundaban las propuestas educativas para niños pequeños, el espacio llegó a reunir cerca de cien estudiantes entre los turnos de mañana y tarde.

El deporte también ocupó un lugar central en su vida. Creció en una familia estrechamente vinculada al club Atlético Paraná. Su padre, Ricardo D’Angelo, fue dirigente, participó en la comisión que adquirió los terrenos del actual estadio Pedro Mutio en la década de 1930 y luego fue designado presidente honorario. Ese legado marcó su identidad y su participación comunitaria. Además, relató la importancia afectiva que tuvo para su familia la fundación de la filial de Unión de Santa Fe en Paraná, club del cual es reconocida simpatizante.

La militancia política se convirtió en otra parte fundamental de su trayectoria. Participó activamente desde muy joven y formó pareja con Enrique Fontaneto en ese ámbito, durante un período de fuerte movilización interna dentro del radicalismo. Recordó campañas, recorridas barriales y elecciones internas que dividieron posiciones, pero también generaron vínculos de camaradería y trabajo conjunto. Relató cómo, en 1987, ambos integraron equipos de militancia en un clima intenso, con participación en asambleas, pintadas y actividades cotidianas del partido.

En su carrera pública, D’Angelo fue dos veces diputada provincial y también se presentó como precandidata a la vicegobernación de Entre Ríos. Evaluó a la política como una actividad noble que implica dedicación, tiempo y entrega. Reconoció momentos de grandes satisfacciones, especialmente al lograr avances legislativos o concretar proyectos significativos, pero también señaló la frustración que generan las dificultades estructurales y la desconfianza social hacia la dirigencia. Advirtió sobre la necesidad de recuperar la dimensión comunitaria y la solidaridad como valores centrales de la vida pública, así como también la importancia de que los jóvenes comprendan el rol decisivo que la política tiene en la organización del Estado y en la construcción del futuro.

También habló sobre una etapa personal que la atraviesa actualmente: su rol como abuela. Lo describió como “un golpe de amor”, un acontecimiento esperado y celebrado por toda su familia. Compartió un momento íntimo al recordar que, con su esposo, no sabían si ese deseo iba a cumplirse y valoró la maternidad y paternidad de sus hijos en un contexto en el que las prioridades y los modos de vida cambiaron para las nuevas generaciones.

Su mirada combinó memoria familiar, participación social, compromiso político y afectos personales, en un relato que refleja décadas de historia colectiva y local. Su paso por UNO a UNO dejó una imagen nítida de una mujer que construyó su camino entre la docencia, el deporte, la militancia y la vida institucional de Paraná, siempre desde la convicción del trabajo compartido.