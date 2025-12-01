Día Mundial del Sida: los desafíos y avances en la lucha contra el VIH.

La jornada busca visibilizar la prevención, el tratamiento y el acompañamiento a quienes viven con VIH, y renovar el compromiso para poner fin al Sida.

Cada 1° de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida , una fecha destinada a visibilizar la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado del VIH (virus de la inmunodeficiencia humana).

La jornada busca promover campañas de sensibilización, difundir información actualizada y fortalecer planes de acción tanto comunitarios como gubernamentales para una atención integral. Asimismo, se convierte en un recordatorio del estigma y la discriminación que aún enfrentan muchas personas que viven con VIH.

Entre avances y desigualdades: el desafío de vivir con VIH en 2025

El día fue establecido en 1988 por la Organización Mundial de la Salud y recibió posteriormente el apoyo de la ONU. Su creación respondió a la necesidad de contar con un espacio global que impulsara la educación, la información y el compromiso político frente a una epidemia que, en aquel momento, avanzaba rápidamente y sobre la cual reinaba un fuerte desconocimiento. Desde entonces, la fecha se ha consolidado como un momento clave para reflexionar sobre los avances logrados y los desafíos que persisten.

Además de promover la concientización, el Día Mundial de la Lucha contra el Sida también busca rendir homenaje a quienes han sido afectados por el virus, incluyendo a quienes fallecieron, no accedieron a tiempo a un tratamiento o fueron marginados por su diagnóstico.

A pesar de los avances científicos y sanitarios, el VIH continúa siendo un desafío mundial. Se estima que hasta la fecha unas 44,1 millones de personas han perdido la vida a causa de esta enfermedad. Para 2024, alrededor de 40,8 millones de personas vivían con VIH, de las cuales el 65% se concentraba en la Región Africana. Durante ese año se registraron 630.000 muertes relacionadas con el virus, mientras que 1,3 millones de personas adquirieron la infección. Según los datos globales, el 87% de quienes viven con VIH conocía su estado; de ellos, el 77% recibía terapia antirretroviral y el 73% tenía cargas virales suprimidas.

En este contexto, la prevención continúa siendo una herramienta esencial. El uso de preservativos, los testeos regulares, la consulta médica frecuente y estrategias como la Profilaxis Preexposición (PrEP) forman parte de la llamada prevención combinada, un enfoque que ha demostrado eficacia para reducir las nuevas infecciones.

Como cada año, distintos organismos internacionales presentan lemas y campañas para orientar la acción global. Para 2025, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida propuso el tema "Superar las disrupciones, transformar la respuesta al Sida", una consigna que advierte sobre el debilitamiento de los sistemas de atención y la insuficiente eficacia de los programas de prevención. El organismo alertó que los servicios comunitarios (fundamentales para alcanzar a las poblaciones más vulnerables) están siendo relegados, mientras que el aumento de leyes punitivas que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, las identidades de género diversas y el uso de drogas profundiza la crisis e impide el acceso a servicios de salud.

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (PAHO) estableció el lema "Poner fin al Sida para 2030 es posible", en línea con los objetivos globales promovidos por las Naciones Unidas. Entre las metas principales se encuentran la eliminación de las desigualdades, la expansión del diagnóstico temprano, el fortalecimiento de la prevención combinada, la participación activa de las comunidades y un enfoque basado en los derechos humanos.

PAHO también destaca la importancia de visibilizar las historias personales detrás de los diagnósticos, entendiendo que la empatía y la sensibilización social son claves para avanzar hacia una respuesta más humana y efectiva.